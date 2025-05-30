В Краснодаре состоится показ и обсуждение первого российского монкьюментари с использованием deepfake

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ровесник» © Скриншот видео с Rutube-канала «Гриша Киреев»
    Кадр из трейлера к фильму «Ровесник» © Скриншот видео с Rutube-канала «Гриша Киреев»

Краснодарцев приглашают на просмотр фильма «Ровесник» с кинокритиком Кирой Кац (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 2 июня показ фильма «Ровесник». Картину будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

«Ровесник» — первый российский фильм в жанре мокьюментари с использованием deepfake. По сюжету повествование идет от первого лица главного героя — Гриши Киреева. Он будет распутывать историю, произошедшую в 1990-е: два друга основали успешный интернет-стартап, потом одного убили, а другой пропал без вести. Гриша встретится со свидетелями событий, а из интервью с ними смонтирует фильм. Результаты расследования не порадуют ни Киреева, ни его героев.

Картина — полнометражный дебют режиссера Федора Кудрявцева. В проекте снялись Анна Михалкова, Александр Яценко и Даниил Спиваковский.

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В фильме использовались различные возможности цифрового визуала: от шортсов, мемов и сторис до VHS-кассет, записи экрана монитора и дипфейк-графики. С помощью последней актеров «омолодили»: на лица молодых дублеров «пересадили» лица звезд из их домашних архивов и ранних фильмов.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 июня пройдет обсуждение сериалов «Умираю, как хочу секса» и «Невозможно поверить». 

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В Краснодаре состоится показ и обсуждение первого российского монкьюментари с использованием deepfake
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