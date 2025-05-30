Бег с яйцом, борьба корэш и татарская дискотека. Краснодарцев зовут на сабантуй

В Краснодаре отметят национальный татарский праздник сабантуй (0+)

Сообщество «Татары Краснодара» анонсировало на 31 мая проведение праздника сабантуй. На мероприятии выступят заслуженные артисты Краснодарского края и Республики Татарстан, а также местные народные коллективы.

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Помимо этого в программе традиционные татарские состязания: борьба корэш, бег с яйцом, бег с коромыслами и бег в мешках; выставка, ярмарка-продажа татарской выпечки и напитков, дискотека и фотозона в национальном стиле.

Праздник пройдет 31 мая в 15:00 в Чистяковской роще. Вход свободный. Сабантуй («свадьба плуга») — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Первоначальная цель обрядов заключалась в задабривании духов плодородия, чтобы те благоприятствовали хорошему урожаю в новом году. Впервые праздник описал в 921 году арабский путешественник ибн Фадлан, прибывший в Булгар в качестве посла из Багдада.