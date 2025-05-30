Когда в Краснодарском крае закончатся ливни? Узнали прогноз погоды на выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

На Кубани в последний день весны прогнозируют ливень с грозой, а лето начнется с ясной погоды

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 31 мая прогнозируют сильный дождь с грозой и градом. При этом в первый день лета, 1 июня, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, но местами порывы могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью — 12-17 °С, днем — 21-26 °С. В горах ночью — 4-9 °С, днем — 7-12 °С. 

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На Черноморском побережье 31 мая ожидается небольшой дождь, в районе Туапсе сильный дождь с грозой, а 1 июня — преимущественно без осадков. Ветер может усилиться до 13 м/с. Температура воздуха ночью — 13-18 °С, днем — 18-23 °С.

В Краснодаре температура воздуха 31 мая ночью — 13-15 °С, днем — не выше 23 °С. 1 июня ночью — 12-14 °С, днем воздух прогреется до 25 °С.

Напомним, что синоптики пророчат в Краснодарском крае рекордно жаркое лето — температура воздуха выше 40 °C и мало дождей.

Как писали Юга.ру, Черное море у берегов Краснодарского края и Крыма прогреется для купания к середине июня.

Город Краснодар Погода Черное море

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Когда в Краснодарском крае закончатся ливни? Узнали прогноз погоды на выходные
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