На центральном пляже Сочи заметили много медуз. Люди показывают «кисельные видео»

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Новости Краснодара и края» t.me/yug_24_ru
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Новости Краснодара и края» t.me/yug_24_ru

Море у берегов Сочи еще до начала купального сезона заполонили медузы

27 мая телеграм-канал «Новости Краснодара и края» сообщил, что Сочи «массово атаковали медузы» и опубликовал видео с центрального городского пляжа «Маяк». На кадрах видно, как девушка пытается зайти в воду, но ей мешает «кисель» из медуз.

В комментариях люди пишут, что теперь в море невозможно зайти не только из-за холодной воды. Напомним, Черное море у берегов Сочи прогрелось лишь до +17 °С. Купаться при такой температуре врачи не рекомендуют. Комфортным считается плавание в воде до +22 °С. Синоптики считают, что море прогреется к середине июня.

Черное море у берегов Краснодарского края и Крыма прогреется для купания к середине июня:

Однако не везде людей пугают медузы, пишет сочинское издание SCAPP. В Геленджике из них готовят чипсы. 

«Их сушат по хитрой технологии, приправляя растительными дубильными веществами, ведь медуза — это 98% воды. По вкусу похожи на обычные картофельные, но для них не используют ни капли масла. На вид — как мятая крафтовая бумага», — пишет издание.

Летом 2024 года крымские ученые сообщили, что научились делать «чипсы» из медуз и запатентовали производство. Ученым удалось создать метод сушки медуз, который помогает укрепить их текстуру и сохранить полезные вещества, например, белок.  

Как писали Юга.ру, летом 2024 года на диком пляже под Новороссийском обнаружили синюю медузу, а в Сочи заметили огромную медузу-корнерот.

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