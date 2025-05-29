Готовим клубнику в шоколаде дома: пошаговый рецепт от фуд-флористов

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  • © Фото Камрана Айдинова, freepik.com
    © Фото Камрана Айдинова, freepik.com

Фуд-флористы «Русского букета» рассказали, как приготовить клубнику в шоколаде дома без кондитерского оборудования

Сезон кубанской клубники в самом разгаре. Мастера «Русского букета», которые ежедневно собирают вкусные и эстетичные композиции из ягод и цветов, поделились проверенным способом превратить сочные ягоды в эффектный десерт.

На первый взгляд клубника в шоколаде — незамысловатое лакомство. Но на практике шоколад может не застыть, осыпаться или выглядеть не так аппетитно, как в соцсетях. Чтобы минимизировать шоколадную драму, запоминайте ключевые моменты.

Рецепт клубники в шоколаде

1. Выбираем качественный шоколад

В составе должно быть какао-масло — на втором месте после сахара. Оно придаст пластичность шоколаду.

Для десерта подойдет:

  • плитка молочного или горького шоколада из масс-маркета. Мелко порубите ее — на кусочки до 1 см.
  • измельченный кондитерский шоколад в форме каллет или капель (продается в таком виде для быстрого и равномерного растапливания).

Пропорции: На 1 кг клубники — 400 г шоколада или 1 стандартная плитка (85 г) на 200 г ягод.

  • © Фото Камрана Айдинова, freepik.com
    © Фото Камрана Айдинова, freepik.com

2. Подготавливаем клубнику

Выбирайте целые, крепкие ягоды. Промойте клубнику и тщательно, но без нажима промокните бумажным полотенцем до сухости. Обязательно охладите ягоды в холодильнике 1 час — влага и тепло помешают шоколаду застыть.

3. Темперируем шоколад (это важно для блеска и хруста!):

  • Растопите 2/3 шоколада до 45-50°C (микроволновка короткими импульсами или водяная баня). Как понять без термометра? Масса должна стать абсолютно гладкой, жидкой и горячей на ощупь (как очень горячий кофе).
  • Снимите с огня/ достаньте из микроволновки. Добавьте оставшуюся 1/3 (немного подтаявшего или просто комнатной температуры) шоколада. Энергично мешайте, пока масса не остынет до 27-28°C. Без термометра: миска должна ощутимо остыть (стать чуть теплой), шоколад начнет слегка густеть у стенок. Если не остывает — поставьте миску в большую емкость с холодной водой, помешивая.
  • Нагрейте смесь до 31-32°C. Без термометра: шоколад должен стать снова более текучим, но не горячим. Идеальная консистенция — как жидкий мед, гладкая и блестящая. Проведите ножом по массе — след должен оставаться четким 2-3 секунды, прежде чем начнет заплывать.

4. Окунаем и сушим клубнику

Берите ягоду за хвостик или наколите на шпажку. Окуните в шоколад. Выкладывайте на пергамент или вощеную бумагу — не прилипнет. Для букета ставьте шпажки в стакан/пенопласт до застывания при комнатной температуре (не в холодильнике!) на 15-30 мин.

  • © Фото Камрана Айдинова, freepik.com
    © Фото Камрана Айдинова, freepik.com

Соленые арбузы, вареники на Масленицу, шашлык из нутрии и ковбык:

Лайфхак для перфекционистов

Если хочется гарантированно красивый и вкусный результат без возни с темперированием и сушкой, можно заказать букет из клубники в шоколаде онлайн. «Русский букет» сделает всю работу за вас — никаких экспериментов.

Опытные фуд-флористы создадут съедобные шедевры из свежей клубники и бельгийского шоколада, упакуют как подарок (+ бесплатная открытка) и быстро доставят по Краснодарскому краю.

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