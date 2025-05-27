На КИФ-2025 заключили соглашение о строительстве на КМВ туристско-рекреационной инфраструктуры
На площадке Кавказского инвестиционного форума заключили соглашение о сотрудничестве правительство Ставрополья и ООО «Самсон»
27 мая пресс-служба ГК «Самсон» сообщила, что на площадке КИФ-2025 правительство Ставропольского края и инвестор подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему в КМВ реализуют инвестиционные проекты по развитию санаторно-курортной отрасли.
Проекты подразумевают строительство отелей, санаториев, объектов для оздоровления и инфраструктуры для делового туризма на территории более 200 га.
«Курорты Кавказских Минеральных Вод — это уникальная всероссийская здравница. И мы хотим, чтобы как можно больше людей имели возможность отдохнуть и поправить здоровье на Ставрополье. Поэтому комплексно работаем над расширением потенциала региона в сфере гостеприимства. В этом нам помогает поддержка федерального центра и инвесторы, — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
До 2030 года на курортах КМВ планируют увеличить номерной фонд более чем на 19 тыс. номеров. Ожидается, что после реализации проекта регион получит почти 16 тыс. новых рабочих мест и расширит возможности для размещения туристов.
Гендиректор группы компаний «Самсон» Татьяна Фоменко
«Уникальные целебные воды, живописные маршруты для терренкуров, хайкинга и велотуризма, близость аэропорта — все это делает Кавказские Минеральные Воды идеальным местом для создания современных туристических кластеров мирового уровня. Мы планируем реализовать концепцию отелей и санаториев уровня 4 и 5 звезд с обязательным уклоном в медицину. Наши проекты опираются на исследования и четкое понимание гидроминеральной базы, климатических и природных особенностей локации, а также прогнозной окупаемости инвестиций. Правительством Ставропольского края уже проделана огромная работа по проектированию инфраструктуры, мы ожидаем завершения процесса создания ОЭЗ, чтобы приступить к реализации проектов», — рассказала гендиректор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко.
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