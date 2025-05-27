На КИФ-2025 заключили соглашение о строительстве на КМВ туристско-рекреационной инфраструктуры

27 мая пресс-служба ГК «Самсон» сообщила, что на площадке КИФ-2025 правительство Ставропольского края и инвестор подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему в КМВ реализуют инвестиционные проекты по развитию санаторно-курортной отрасли. Проекты подразумевают строительство отелей, санаториев, объектов для оздоровления и инфраструктуры для делового туризма на территории более 200 га.

«Курорты Кавказских Минеральных Вод — это уникальная всероссийская здравница. И мы хотим, чтобы как можно больше людей имели возможность отдохнуть и поправить здоровье на Ставрополье. Поэтому комплексно работаем над расширением потенциала региона в сфере гостеприимства. В этом нам помогает поддержка федерального центра и инвесторы, — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

До 2030 года на курортах КМВ планируют увеличить номерной фонд более чем на 19 тыс. номеров. Ожидается, что после реализации проекта регион получит почти 16 тыс. новых рабочих мест и расширит возможности для размещения туристов.