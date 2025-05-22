В Краснодаре пройдет выставка о дружбе с браузером Internet Explore
Шесть художников представят свое творчество об интернете
Художница Lezrx анонсировала на 23 мая групповую художественную выставку The shape in the picture.my friend Internet Explorer. В ней примут участие шесть творцов: Lezrx, Никита Шорк, Варвара Вивик, Ваня Венмер, Blagoy_2005 и Sheruko.
«2009. Форма на картинке такая четкая и знакомая. Она существует и живет только благодаря Интернету и вашему компьютеру. Она поселилась там — это ее монастырь и святыня», — описали выставку организаторы.
Наиболее известный участник — художник Ваня Венмер, создавший кураторскую группу Plague. Многие свои выставки они размещали в нестандартных пространствах, например, на вершине Шуховской башни. А в 2020 году открыли свою галерею, которая на данный момент уже успела закрыться. В 2025 году Венмер участвовал в выставке памяти Дэвида Линча и открыл свою персональную pop-up выставку в кофейне.
Питерские издательства, презентация романов и мастер-класс для детей:
Еще одна участница — краснодарская художница Lezrx — соосновательница промо-сообщества «Калитка», объединяющего художников, дизайнеров, режиссеров и музыкантов. Создает антиграффити, перформансы, цифровые рисунки и объекты их различных материалов.
Творцы Варвара Вивик и Никита Шорк известны совместной работой Smileformation, которая в 2020 году была представлена на выставке «Мы в деле» в ростовском ТВЦ «Макаронка». В 2021 году художники провели персональную выставку «Вечное полимерное» в той же «Макаронке».
Выставка состоится 23 мая в 19:00 по адресу: улица Пушкина, 29, квартира 9.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка выставка Стаса Серова.