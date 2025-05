В Краснодаре пройдет выставка о дружбе с браузером Internet Explore

Художница Lezrx анонсировала на 23 мая групповую художественную выставку The shape in the picture.my friend Internet Explorer. В ней примут участие шесть творцов: Lezrx, Никита Шорк, Варвара Вивик, Ваня Венмер, Blagoy_2005 и Sheruko.

«2009. Форма на картинке такая четкая и знакомая. Она существует и живет только благодаря Интернету и вашему компьютеру. Она поселилась там — это ее монастырь и святыня», — описали выставку организаторы.

Наиболее известный участник — художник Ваня Венмер, создавший кураторскую группу Plague. Многие свои выставки они размещали в нестандартных пространствах, например, на вершине Шуховской башни. А в 2020 году открыли свою галерею, которая на данный момент уже успела закрыться. В 2025 году Венмер участвовал в выставке памяти Дэвида Линча и открыл свою персональную pop-up выставку в кофейне.