Пользователи выбирают здоровье. На Авито Услугах появятся предложения от медицинских клиник

Появление отдельной категории стало ответом на стремительный рост спроса. По данным сервиса, за 2024 год количество поисковых запросов по стоматологическим услугам увеличилось в 12 раз.

Сервис Авито Услуги объявил о запуске категории «Здоровье». Пользователи смогут находить и сравнивать предложения медицинских центров, изучать рейтинги и отзывы, а также получать подробную информацию о ценах и услугах.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса россиян к персонализированному подходу и качественному сервису, когда речь идет о медицинских услугах. После пандемии пациенты все чаще выбирают цифровые каналы, ожидая удобства, прозрачности и быстрой навигации по ценам, рейтингу и отзывам. Авито уже давно стал народным сервисом, на котором многомиллионная российская аудитория ежедневно закрывает практически любые потребности. Для пользователей это возможность найти все в одном месте, а для бизнеса — выйти напрямую со своим предложением на большую аудиторию», — прокомментировал руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников.

По данным Росстата, рынок платных медуслуг занимает в России пятое место по объему среди всего коммерческого сервиса. Наряду с этим растет и доля пользователей, которые ищут врачебную помощь через онлайн-платформы. Эксперты Авито прогнозируют увеличение рынка до 7,3 трлн рублей к 2029 году.

Объявления смогут размещать только зарегистрированные клиники — юридические лица или индивидуальные предприниматели. На первом этапе будут доступны подкатегории «Стоматология» и «Другое» — для услуг в стоматологии, офтальмологии, терапии и нескольких других востребованных направлениях. Со временем перечень специализаций расширится.

Для повышения безопасности пользователей все медицинские учреждения будут проходить обязательную проверку документов. При размещении объявления сервис потребует указать номер лицензии. Данные подтверждаются через Единый реестр лицензий Росздравнадзора: проверяется не только наличие сертификата, но и соответствие заявленного вида медицинской деятельности и региона.

Каждое такое объявление будет доступно 30 дней. Чтобы опубликовать его снова, нужно повторно пройти проверку реквизитов лицензии.

«Безопасность пользователей — наш абсолютный приоритет. Мы системно развиваем решения, которые делают платформу безопасной и комфортной. Запуск категории с усиленной проверкой документов — важный шаг в сторону повышения доверия, это инвестиция в долгосрочную защищенность пользователей Авито Услуг», — добавил Игорь Санников.

Новая категория даст клиникам доступ к аналитике и инструментам продвижения. Это позволить им точнее находить свою аудиторию и увеличивать поток пациентов.