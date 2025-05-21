Сапсаны Уралсиба «перенесли» онлайн-трансляцию на следующий год

В 2025 году соколиная пара прилетела на крышу Уралсиба в Уфе в новом составе. У самца появилась новая партнерша, но пара не смогла обзавестись потомством. Позже самка покинула место гнездования. Как отмечают орнитологи, это естественно для хищных птиц, особенно в первый год гнездования, когда самка только пытается стать мамой. В апреле она отложила единственное яйцо. Оно оказалось маленьким и пустым, без сформированного эмбриона. После этого яиц в кладке не появилось. «Такое поведение — нормальное для молодых самок хищных птиц. В первый год у неопытных самок нередко возникают сложности с формированием полноценной кладки. Это часть естественного цикла становления птицы как будущей матери», — объяснила орнитолог, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльза Габбасова.

Однако самец ежедневно возвращается на ночевку на крышу, охраняя «родовое гнездо». По словам орнитологов, такое поведение — сигнал для конкурентов в данном ареале: гнездовая площадка занята, у нее есть хозяин. Это значит, что в следующем году самец после зимовки приведет на привычное место новую семью.

«Мы с пониманием относимся к природным ритмам. Бывают сезоны с богатой кладкой и вылетом птенцов, а бывают и редкие, но важные, когда природа берет паузу. Для нас это не повод для расстройства, а возможность рассказать людям больше о тонкостях жизни диких хищников», — рассказал исполнительный директор, руководитель макрорегиона Поволжья банка Уралсиб Марат Мамлеев.



Напомним, что сезон 2024 года предыдущая самка начала с травмированной лапой. Несмотря на это семейству удалось вывести и выкормить птенца, которого при кольцевании назвали Буляк (Подарок) — в честь 450-летия Уфы. Но травма и невозможность самки охотиться потребовали вмешательства сотрудников Уралсиба и орнитологов. Они ежедневно доставляли мясо к месту гнездования птиц.



Также 29 августа в Уфе открыли монумент «Сапсаны на крыше Уралсиба». Его установили в сквере Центральный рядом со зданием банка, где гнездится семейство соколов.

Сапсаны гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет. С 2019 года банк ведет ежегодную онлайн-трансляцию из гнезда пары. О том, что происходит на крыше банка, и почему птицам так приглянулось это место, рассказано в фильме орнитолога Галии Гайсиной и группы ученых. Его можно посмотреть здесь.