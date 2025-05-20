Авито Работа добавила к вакансиям бейдж «Рыночная зарплата». Что он означает?
Авито Работа запустила в карточках вакансий новый функционал
Авито Работа запустила новый функционал — значок «Рыночная зарплата». Он отображается в карточках вакансий с уровнем оплаты труда, соответствующим средним значениям. Новый инструмент должен повысить доверие соискателей к данным о зарплате и упростить процесс выбора подходящей вакансии.
Согласно исследованиям Авито Работы, зарплата входит в тройку самых значимых факторов при выборе вакансии — приоритет этому параметру отдают 68% россиян. Однако при определении собственных зарплатных ожиданий и оценке предложений работодателей у кандидатов могут возникать сложности с знанием рынка труда. Насколько зарплата в вакансии подходит для выбранной позиции? Сколько обычно платят сотрудникам на аналогичных должностях? Новый функционал платформы помогает ответить на эти вопросы.
Персональный онлайн-гардероб:
Для определения рыночной зарплаты аналитики Авито Работы используют данные по активным вакансиям на платформе. Во внимание берутся регион, профессия и график работы.
Чтобы вакансия могла получить бейдж «Рыночная зарплата», она должна соответствовать двум критериям:
- указанный период оплаты — «за месяц»;
- график работы — не вахтовый.
Ограничений по категориям работодателей, которые могут получить новый ярлык на свои объявления, нет.
Функция доступна во всех регионах России. Знак дает соискателям возможность быстро понять, соответствует ли указанная зарплата интересующей должности. А работодатели смогут оценить конкурентоспособность предложения и повысить число просмотров и откликов на вакансии.
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