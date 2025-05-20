Авито Работа добавила к вакансиям бейдж «Рыночная зарплата». Что он означает?

Авито Работа запустила новый функционал — значок «Рыночная зарплата». Он отображается в карточках вакансий с уровнем оплаты труда, соответствующим средним значениям. Новый инструмент должен повысить доверие соискателей к данным о зарплате и упростить процесс выбора подходящей вакансии.

Согласно исследованиям Авито Работы, зарплата входит в тройку самых значимых факторов при выборе вакансии — приоритет этому параметру отдают 68% россиян. Однако при определении собственных зарплатных ожиданий и оценке предложений работодателей у кандидатов могут возникать сложности с знанием рынка труда. Насколько зарплата в вакансии подходит для выбранной позиции? Сколько обычно платят сотрудникам на аналогичных должностях? Новый функционал платформы помогает ответить на эти вопросы.