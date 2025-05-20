Каждый шестой кредит жители Ростовской области берут на загородное жилье — аналитики

Аналитики рассказали о событиях на рынке ипотеки в апреле 2025 года. Ростовская область вошла в тройку лидеров по объемам кредитования

«Жители Ростовской области традиционно демонстрируют высокую активность на ипотечном рынке. За первые четыре месяца 2025 года дончане заключили в Сбере более 3,5 тыс. договоров жилищного кредитования на общую сумму свыше 15 млрд рублей. 80% объема выдач занимают льготные программы, среди которых лидирует семейная ипотека (73%). По рынку жилья мы видим устойчивый спрос на новостройки (79% общего объема выдач), а также растущий интерес к загородной недвижимости (16%), особенно к строительству домов. Это подтверждает, что жители Дона стремятся улучшать свои жилищные условия, используя доступные ипотечные продукты банка и льготные программы», — рассказал заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка Антон Усачев.

Эксперты Домклик проанализировали, как изменилось распределение ипотеки Сбера между сегментами первичного, готового и загородного жилья. Ростовская область оказалась в тройке лидеров по объему кредитования в апреле. Каждую шестую ипотеку жители региона оформляли на покупку и строительство загородных домов.

Первичное жилье

По данным аналитиков, в апреле в Ростовской области на долю новостроек пришлось 79% общего объема ипотечных сделок Сбера. Это на 6 п. п. больше общероссийского уровня, но на 3 п. п. меньше, чем в марте. При этом, как отмечают эксперты Домклик, с декабря 2024 года доля новостроек на уровне страны не опускается ниже 70%.



Вторичное жилье

Доля вторичного жилья Ростовской области по итогам апреля составила 4%, что на 1 п. п. ниже мартовского значения и в два раза меньше общероссийского уровня. В целом по стране доля ипотечных сделок на вторичку приблизилась к 10%, показав рост на 2 п. п. Это связано с увеличением объемов рыночной ипотеки (15,5% в апреле, +2,5 п. п.), так как льготные программы действуют преимущественно на первичном рынке.



Загородное жилье (готовое и строящееся)

В апреле эксперты зафиксировали рост спроса на загородное жилье в Ростовской области на 3 п. п. Доля этого сегмента в объеме выдач Сбера достигла 16%. На покупку готовых домов пришлось 12% сделок, а строящихся — 4%. По России заметили похожую динамику: доля готового загородного жилья выросла на 1 п. п., до 10,6%, строящейся недвижимости — на 2 п. п., до 5%.