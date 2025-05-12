Компания «ИНСИТИ девелопмент» организовала в Краснодаре праздник ко Дню Победы

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Краснодарский край

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

В краснодарском микрорайоне Любимово, который построил «ИНСИТИ девелопмент», организовали празднование 80-летия Победы

Праздник состоялся 9 мая на площади с фонтаном микрорайона Любимово на улице Кирилла Россинского.

Во время торжественной части с приветственным словом выступили: глава Калининской сельской администрации Сергей Пелих, директор ИНСИТИ девелопмент Артем Кислица, депутаты ЗСК Светлана Ангальт и Алексей Бузмаков.

Особенной гостьей праздника стала ветеран Анна Лялько. Сотрудники ГК ИНСИТИ вручили ей подарки в честь Дня Победы.

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

После торжественной части состоялась концертная программа. Ансамбль народной песни «Вишенье» исполнил такие композиции, как «Катюша», «Огонек», «Казаки», «Нам нужна одна победа» и многие другие. 

Ансамбли «Лорис» и студия сюжетного танца «Десерт» спели «Береги берега России», «Мой дед казак», «Смуглянка».

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Завершился праздник флешмобом, в котором участвовали сотни человек — на площади микрорайона Любимово исполнили песню «День Победы».

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Также во время мероприятия юные жители посетили тематические мастер-классы: создали брошки из георгиевской ленты, изготовили животных из фоамирана, раскрасили гипсовые фигурки и создали бабочек из цветной бумаги.

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Как писали Юга.ру, застройщик «ИНСИТИ девелопмент» стал лидером по вводу жилья в эксплуатацию в Краснодарском крае.

Благоустройство ГК ИНСИТИ День Победы Жилье Краснодар Недвижимость Праздники Строительство

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