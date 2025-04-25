В Краснодаре ежегодные отключение горячей воды будут короче. Узнали график

После майских праздников отключения горячей воды затронут более 250 многоэтажек Краснодара

24 апреля пресс-служба «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что в Краснодаре начнутся ежегодные отключения горячей воды. В компании утверждают, что это необходимо для подготовки к следующему отопительному сезону.



В этом году в ГМР горячую воду отключат только 20 июня. С этого же дня двухнедельная профилактика начнется в Комсомольском, Пашковском микрорайонах и Черемушках. В других районах города ресурс отключат не больше, чем на три дня.

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«Плановые профилактические работы будут проходить с минимальным трехдневным сроком, а где-то и вовсе без отключений. Минимальными будут неудобства для наших потребителей в районе улиц Гаражной, Гражданской, в поселке Северный и в части центра города, где мы за последнее время выполнили масштабное техническое перевооружение котельных», — рассказал гендиректор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров.



При этом после майских праздников и до конца месяца без горячей воды останутся более чем 250 многоэтажек.



График и адреса отключений: Аксайская, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 59/37, 61: 19 мая — 1 июня ;

— ; Ангарская, 29/1: 19 мая — 1 июня ;

— ; Березовый, 1, библиотека, магазин № 40, 5, 5/1, 7, 8, 12, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 20в, 21/1, 25, 26, 27, 29, 33, 37/3: 12 мая — 25 мая ;

— ; Березовый, 1/5: 26 мая — 8 июня ;

— ; Болгарская, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4: 26 мая — 8 июня ;

— ; Ведомственная, 8: 12 мая — 26 мая ;

— ; Веселовского, 3, 4, 9, 11, 18, 22, 30, 34, 42: 12 мая — 26 мая ;

— ; Вишневецкого, 13, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6: 26 мая — 8 июня ;

— ; Вишняковой, 57: 26 мая — 8 июня ;

— ; Володарского, 64, 66, 75, 91 Б, В, 93: 26 мая — 8 июня ;

— ; Волховская, 2, 4/6, 8, 12: 12 мая — 25 мая ;

— ; Гаврилова, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117: 26 мая — 8 июня ;

— ; Декоративная, 10: 12 мая — 25 мая ;

— ; Декоративная, 16, 1/3, 8/1: 26 мая — 8 июня ;

— ; Дзержинского, 40, 97 : 12 мая — 26 мая ;

— ; Донбасская, 6 : 26 мая — 8 июня ;

— ; Ейское шоссе 1, 2: 12 мая — 26 мая ;

— ; Ейское шоссе 1/1: 12 мая — 25 мая ;

— ; Заводская, 7, 18/1, 20: 26 мая — 8 июня ;

— ; Захарова, 29/1, 31: 26 мая — 8 июня ;

— ; Коломийцева, 3, 17: 12 мая — 26 мая ;

— ; Комарова, 17, 19: 12 мая — 26 мая ;

— ; Коммунаров, 229, 235, 266 лит. А, Б, Е, Ж, 282, 282/2, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 235, 266: 26 мая — 8 июня ;

— ; Кореновская, 2 лит5, корпус 1, 2, 3, 4: 26 мая — 8 июня ;

— ; Красная, 194, 196, 198 а, в, г, корп. 1, А, Б : 26 мая — 8 июня ;

— ; поселок Краснодарский, 24/1, 62, 63, 63/1: 12 мая — 26 мая ;

— ; Красных Партизан, 559: 12 мая — 26 мая ;

— ; Красюка, 64: 19 мая — 1 июня ;

— ; Курганная, 136, 138, 140, 142, 144, 146: 12 мая — 26 мая ;

— ; Леваневского, 53, 55, 57: 12 мая — 25 мая;

Лекраспромовец, 3: 12 мая — 26 мая ;

— ; Ленина, 88, 88/1, 90, 90б, 92, 96, 101, 103: 8 мая — 21 мая ;

— ; Мира, 69/1, 71: 8 мая — 21 мая ;

— ; Можайского, 53, 74: 28 апреля — 11 мая ;

— ; Новокузнечная, 200: 26 мая — 8 июня ;

— ; Новосельская, 6а, 11, 14: 26 мая — 8 июня ;

— ; Образцова, 27 : 12 мая — 26 мая ;

— ; Одесская, 20, 22, 48/3: 12 мая — 26 мая ;

— ; Орджоникидзе, 87, 89, 93: 8 мая — 21 мая ;

— ; Осипенко, 143 : 14 мая — 27 мая ;

— ; Песчаная, 2/4, 4, 5, 6, 8: 26 мая — 8 июня ;

— ; Песчаный проезд, 2: 26 мая — 8 июня ;

— ; Пешкова, 3, 5, 7: 26 мая — 8 июня ;

— ; Плодородный, 8 корпус 2: 12 мая — 25 мая ;

— ; Плодородный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: 20 мая — 2 июня ;

— ; Победы, 32: 26 мая — 8 июня ;

— ; Покрышкина, 25/А корп.1, 2: 26 мая — 8 июня ;

— ; Полевой проезд 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19: 28 апреля — 11 мая ;

— ; Пригородный, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60: 26 мая — 8 июня ;

— ; Припутевая, 19, 53, 54: 26 мая — 8 июня ;

— ; Путевая, 5 Склад № 1, 2: 26 мая — 8 июня ;

— ; Рашпилевская, 64 Б: 12 мая — 26 мая ;

— ; поселок Российский, 6/11, 7/8, 12, прачечная, хозблок: 12 мая — 26 мая ;

— ; Российская, 251: 19 мая — 1 июня ;

— ; Рудакова, 1, 1/16/11, 3, 5, 7: 26 мая — 8 июня ;

— ; Рудакова, 3: 12 мая — 25 мая ;

— ; Северная, 489, 491, 493, 491/1: 26 мая — 8 июня ;

— ; Сербская, 7: 26 мая — 8 июня ;

— ; Сормовская, 167/1: 12 мая — 26 мая ;

— ; Ставропольская, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47/3: 14 мая — 27 мая ;

— ; Ставропольская, 214: 26 мая — 8 июня ;

— ; Станкостроительная, 3, 5: 26 мая — 8 июня ;

— ; Степная, 1/1, лит.4: 26 мая — 8 июня ;

— ; Тверской проезд, 1, 3, 4, 5, 6, 7: 12 мая — 26 мая ;

— ; Федорова, 6, 9, 11, 13: 26 мая — 8 июня ;

— ; Хабибуллина, 6, 11, 13, 15 : 26 мая — 8 июня ;

— ; Целиноградская, 1, 4, 6, 6/1, 12а, 14: 26 мая — 8 июня ;

— ; Чапаева, 136 лит А: 12 мая — 26 мая ;

— ; Шолохова, 35: 19 мая — 1 июня ;

— ; Щорса, 47, 49: 26 мая — 8 июня ;

— ; Южная, 11, 12, 14, 15, 19, 24: 26 мая — 8 июня.