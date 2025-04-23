Связь на стадионе ФК «Краснодар» улучшили к решающим матчам команды

Перед решающими матчами чемпионата России по футболу в районе стадиона и парка «Краснодар» обновили телеком-оборудование

Как сообщила пресс-служба МТС, оператор завершил модернизацию телеком-инфраструктуры в районе стадиона и парка «Краснодар». Теперь во время домашних игр интернет стал быстрее — даже в часы пиковой нагрузки скорость выросла более чем в три раза.

Изменения коснулись входов и трибун стадиона, а также прилегающей территории. Тесты показали, что во время матчей сеть выдерживает вдвое больше пользователей, чем раньше.

На трибунах скорость мобильного интернет-соединения увеличилась в 3–10 раз. Улучшения также заметны в первой очереди парка и вдоль всей улицы Восточно-Кругликовской.