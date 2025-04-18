Продажи новых авто в Краснодарском крае выросли на 28% за год — статистика

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Юга.ру собрали самую интересную статистику с конференции для автодилеров «Высшая передача» в Краснодаре

17 апреля конференция «Высшая передача» от Авито Авто собрала в Краснодаре ключевых игроков автомобильного рынка ЮФО. Эксперты обсудили тренды рынка и способы увеличения продаж.

Главные цифры рынка:

  • В марте 2025 на Авито Авто в Краснодарском крае продали на 28% больше новых машин, чем год назад. Средняя цена упала на 5% — до 3,17 млн рублей.
  • Китайские бренды заняли 68% рынка новых авто (против 76% в 2024-м), а российские марки — 26%.
  • На вторичном рынке предложение выросло на 27%, а средняя цена снизилась до 1,44 млн рублей. Лидеры: российские авто (25%), корейские (20%), немецкие и японские (по 18%).

Покупатели стали чаще сравнивать разные модели: например, новые Changan конкурируют не только с Haval и Chery, но и с подержанными Toyota Camry или Hyundai Solaris.

  • © Фото пресс-службы Авито
    © Фото пресс-службы Авито

Падение цен на новые и подержанные авто в Краснодарском крае:

Поколение чатов: как мессенджеры меняют авторынок

Андрей Ковалёв, директор направления «Автомобили с пробегом» Авито Авто, отметил, что 66% клиентов предпочитают общаться с продавцами через мессенджеры: «Покупатели хотят получать максимум информации дистанционно и выходить в офлайн только для завершения сделки. Это новый сегмент аудитории, который ценит прозрачность и минимум переговоров».

Для дилеров на платформе работают сервисы вроде «Селект» (дает +14% к трафику) и AI-инструменты: ИИ формирует оценки авто и рекомендации для пользователей.

В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час:

Как увеличить продажи?

Руководитель направления «Новые авто» Артём Хомутинников поделился лайфхаками:

  • Спецпредложения (выгодные условия кредита, аксессуары в подарок, скидка на КАСКО и другие) повышают конверсию на 6%.
  • Стикер «Условия фиксируются» (цена сохраняется 48 часов) увеличивает отклик на 12%.

На конференции участники пробовали и необычные форматы: получали советы экспертов в «ментор-гостиной», а бот Random Coffee подбирал им партнеров для обсуждения бизнес-вопросов за чашкой кофе.

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