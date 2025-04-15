На подземной парковке в Краснодаре сгорело 13 машин. Показываем последствия крупного пожара

На парковке в микрорайоне Гидростроителей произошел серьезный пожар

Муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что в ночь на 15 апреля на подземной парковке ЖК «Грин парк» по улице Благоева, 29 произошел пожар. По словам жильцов, сначала огонь охватил один автомобиль, затем пламя перекинулось на соседние машины.

По данным ведомства, пожар охватил 90 кв. метров. От огня пострадали 17 машин — 13 сгорели полностью и 4 частично.