На подземной парковке в Краснодаре сгорело 13 машин. Показываем последствия крупного пожара
На парковке в микрорайоне Гидростроителей произошел серьезный пожар
Муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что в ночь на 15 апреля на подземной парковке ЖК «Грин парк» по улице Благоева, 29 произошел пожар. По словам жильцов, сначала огонь охватил один автомобиль, затем пламя перекинулось на соседние машины.
По данным ведомства, пожар охватил 90 кв. метров. От огня пострадали 17 машин — 13 сгорели полностью и 4 частично.
В ликвидации возгорания участвовали 24 человека и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
В полиции Краснодара проводят проверку по факту происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины возгорания.
В домовом чате ЖК «Грин парк» написали, что долго не срабатывали пожарная сигнализация и вытяжки дыма. Кроме того, после включения тревоги жильцы не могли покинуть территорию ЖК, так как магниты на дверях перестали работать.
Как написали в чате, владельцы квартир готовят коллективный иск против управляющей компании.
Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре потушили три крупных пожара.