Автодилеры назвали самый информативный сервис проверки истории машин с пробегом

Специалисты дилерских центров выбрали сервис с наиболее полной базой данных для проверки машин с пробегом

С 20 февраля по 4 марта 2025 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело опрос среди 100 специалистов дилерских центров, чтобы выявить лучший сервис проверки машин с пробегом. Лидером стала Автотека (83,8%), проект Авито Авто. 83,8% автодилеров считают Автотеку самым полным сервисом для проверки истории машин. На втором месте — сайт ГИБДД с 24,8%. Инструментами для проверки авто пользуются 88,6% дилеров, 96,2% из них выбирают онлайн-базы наподобие Автотеки.

Сервис знают 91,4% респондентов, из них 87,6% активно используют ее в работе. На втором месте — ГИБДД с 85,7 и 83,8%. На третьем — сайт ФССП с 76,2 и 73,3%.

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Управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин отметил, что сервис ежедневно получает десятки тысяч отчетов. Недавно Автотека добавила в отчеты подсказки от искусственного интеллекта. Теперь система предлагает рекомендации по дальнейшим действиям при покупке авто, например, стоит сразу ехать на осмотр авто, привлечь для консультации эксперта (профессионального подборщика или юриста) или лучше рассмотреть другие предложения.

Татьяна Малыгина из «АВТОСТАТ» добавила, что проверка истории автомобиля стала важной частью работы 97% автодилеров. Автотека остается самым популярным инструментом среди них.