Красота Крайнего Севера. В Мурманске устроили шоу ледяных скульптур — символов Арктики

Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы Авито
    © Фото пресс-службы Авито

На международном форуме «Арктика — территория диалога» прошло шоу ледяных скульптур. За 90 минут мастера создали фигуры изо льда, посвященные десяти регионам Арктической зоны России

Авито Путешествия и правительство Мурманской области организовали шоу ледяных скульптур на VI международном форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске.

На Ленинградской улице в центре города 20 скульпторов за 90 минут создали из льда фигуры, посвященные 10 регионам Арктики: Архангельской области, Карелии, Коми, Красноярскому краю, Мурманской области, Якутии, Ненецкому, Чукотскому, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Шоу показало особенности каждого региона.

  • © Фото пресс-службы Авито
    © Фото пресс-службы Авито
  • © Фото пресс-службы Авито
    © Фото пресс-службы Авито

Пасхальный и театральный круизы:

В 2024 году бронирования на Авито Путешествиях в Мурманской области выросли в 3,1 раза, а в Арктике — в 3,3 раза. Количество объектов для краткосрочной аренды в регионе увеличилось на 18%: теперь на сервисе более 4500 квартир, 400 домов и 350 отелей. Средняя стоимость аренды — 7800 рублей за ночь. На даты форума «Арктика — территория диалога» по промокоду MURMANSK действует скидка 10% на более чем 400 объектов. 

Северное сияние и первозданная природа:

«Вместе с правительством Мурманской области мы договорились создавать поводы, которые помогут привлечь туристов и показать жителям со всей России красоту Крайнего Севера. Международный арктический форум и 51-й Мурманский лыжный марафон — это первые совместные шаги: мы не только помогли в организации праздника ледяных скульптур, но и подготовили специальный лендинг, с помощью которого гости региона забронировали более 4000 объектов», рассказал управляющий директор Авито Влад Федулов.

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