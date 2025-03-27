Власти Ростова-на-Дону начали бороться с листовками на столбах с помощью искусственных газонов

«Наклейки на столбах, объявления на заборах и другие формы несанкционированной рекламы создают визуальный шум. Эта проблема требует комплексного подхода». Согласно закону, в Ростовской области штраф за расклейку объявлений за пределами рекламных конструкций составляет от 200 до 700 рублей, а за нанесение граффити — от 1000 до 3000 рублей. За организацию таких действий штрафы выше, но вычислить организаторов труднее. Однако есть исключения. Не запрещается расклеивать объявления о пропаже людей или домашних животных.

Напомним, что в 2024 году в Краснодаре начали бороться с листовками на столбах с помощью сетки-рабицы. Однако жители не оценили эту инициативу. Они жаловались, что торчащая острая рабица рвет одежду, но не защищает от рекламы, так как краснодарские расклейщики научились вешать объявления внутри сетки.



Отметим, что в Краснодарском крае для расклейщиков объявлений штраф составляет от 1000 до 3000 рублей.



Пользователи соцсетей прокомментировали ростовское решение и предложили свои методы для борьбы с рекламой:



«Ростовский вариант очень нравится. За натуральной растительностью нужен постоянный уход. Бюджета на это нет и точно не будет».



«Есть решение проще и долговечнее. В Праге столбы красят краской с вкраплениями мелких камней, приклеить на них крайне проблематично».



«В Новороссийске, Геленджике, Сочи и Анапе нет никаких объявлений на столбах. И в других городах их нет. А вот Ростов и Краснодар просто заклеены с ног до головы. В этом мы братья».



«Уж лучше бумажки по столбам, чем сетка травмоопасная».



«Единственный вариант штрафовать компании, которые нанимают расклейщиков. А за каждым расклейщиком не уследишь».