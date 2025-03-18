«Абрикосы жалко, уж больно красиво цветут». В Краснодарском крае прогнозируют заморозки

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила , что с 19 по 21 марта в южном и центральном районах Кубани ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы температура воздуха может опуститься от −1 ºС до −3 ºС. В регионе действует штормовое предупреждение. При этом заморозки не затронут юго-восточные предгорные районы и Сочи.

В МЧС отметили, что из-за похолодания могут повредиться или погибнуть сельхозкультуры, особенно цветущие плодовые деревья и молодые побеги. Специалисты рекомендуют защитить насаждения — укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.



Краснодарский ЦГМС тоже предупредил о заморозках на Кубани. Жители региона отреагировали на прогноз:



«Ну и отлично, еще успеет надоесть жара».



«Лучше тепло и солнце!»



«У природы свои планы».



«Абрикосы жалко, уж больно красиво цветут».



На прошлой неделе в Краснодаре начали распускаться плодовые деревья. Прогнозируемые морозы могут навредить и им.