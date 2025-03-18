«Абрикосы жалко, уж больно красиво цветут». В Краснодарском крае прогнозируют заморозки
Аграриев Кубани предупредили о ночных заморозках до −3 ºС
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 19 по 21 марта в южном и центральном районах Кубани ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы температура воздуха может опуститься от −1 ºС до −3 ºС.
В регионе действует штормовое предупреждение. При этом заморозки не затронут юго-восточные предгорные районы и Сочи.
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В МЧС отметили, что из-за похолодания могут повредиться или погибнуть сельхозкультуры, особенно цветущие плодовые деревья и молодые побеги. Специалисты рекомендуют защитить насаждения — укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.
Краснодарский ЦГМС тоже предупредил о заморозках на Кубани. Жители региона отреагировали на прогноз:
«Ну и отлично, еще успеет надоесть жара».
«Лучше тепло и солнце!»
«У природы свои планы».
«Абрикосы жалко, уж больно красиво цветут».
На прошлой неделе в Краснодаре начали распускаться плодовые деревья. Прогнозируемые морозы могут навредить и им.
Как писали Юга.ру, 19 марта в Краснодаре прогнозируют снег при температуре воздуха +6 °С.