«Абрикосы жалко, уж больно красиво цветут». В Краснодарском крае прогнозируют заморозки

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Аграриев Кубани предупредили о ночных заморозках до −3 ºС

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 19 по 21 марта в южном и центральном районах Кубани ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы температура воздуха может опуститься от −1 ºС до −3 ºС.

В регионе действует штормовое предупреждение. При этом заморозки не затронут юго-восточные предгорные районы и Сочи.

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В МЧС отметили, что из-за похолодания могут повредиться или погибнуть сельхозкультуры, особенно цветущие плодовые деревья и молодые побеги. Специалисты рекомендуют защитить насаждения — укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Краснодарский ЦГМС тоже предупредил о заморозках на Кубани. Жители региона отреагировали на прогноз:

«Ну и отлично, еще успеет надоесть жара».

«Лучше тепло и солнце!»

«У природы свои планы».

«Абрикосы жалко, уж больно красиво цветут».

На прошлой неделе в Краснодаре начали распускаться плодовые деревья. Прогнозируемые морозы могут навредить и им.

Как писали Юга.ру, 19 марта в Краснодаре прогнозируют снег при температуре воздуха +6 °С.

Краснодар МЧС Погода Сельское хозяйство Штормовые предупреждения

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