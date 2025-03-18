Уралсиб обновил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса. Что изменилось?
Банк Уралсиб обновил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса
Как отмечают в банке, после обновления процесс регистрации бизнеса в сервисе* стал более функциональным и удобным.
Сервис предлагает дистанционную регистрацию бизнеса в ФНС без посещения налоговой и оплаты госпошлины. Для оформления своего дела нужно выполнить всего два шага:
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Заполнить простую форму на сайте с подсказками (сервис самостоятельно подготовит пакет документов).
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Подписать документы электронной подписью с телефона и отправить их онлайн в налоговую.
Подготовка документов занимает 15 минут, их подписание и отправка в ФНС — менее минуты. Для регистрации банк бесплатно выдает электронную цифровую подпись, а сразу после — открывает расчетный счет в Уралсибе. Сервисом можно воспользоваться также для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.
Ключевые обновления и новые возможности сервиса онлайн-регистрации:
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Интерфейс в новом корпоративном стиле стал более современным и удобным.
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Появилась выездная идентификация при выпуске электронной подписи — клиент может вызвать сотрудника банка для оформления документов и выпуска подписи, избегая визита в отделение.
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Иностранцы могут воспользоваться сервисом для формирования и самостоятельной подачи документов в налоговую (онлайн-регистрация пока доступна только резидентам РФ).
Налог на профессиональный доход для самозанятых в 2025 году:
Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, активно развивающий продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы. По данным «Эксперт РА», вошел в топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2023 году.
*Сервис работает на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» от ГК Астрал.
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