Уралсиб обновил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса. Что изменилось?

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Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Банк Уралсиб обновил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса

Как отмечают в банке, после обновления процесс регистрации бизнеса в сервисе* стал более функциональным и удобным.

Сервис предлагает дистанционную регистрацию бизнеса в ФНС без посещения налоговой и оплаты госпошлины. Для оформления своего дела нужно выполнить всего два шага:

  • Заполнить простую форму на сайте с подсказками (сервис самостоятельно подготовит пакет документов).

  • Подписать документы электронной подписью с телефона и отправить их онлайн в налоговую.

Подготовка документов занимает 15 минут, их подписание и отправка в ФНС — менее минуты. Для регистрации банк бесплатно выдает электронную цифровую подпись, а сразу после — открывает расчетный счет в Уралсибе. Сервисом можно воспользоваться также для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Ключевые обновления и новые возможности сервиса онлайн-регистрации:

  • Интерфейс в новом корпоративном стиле стал более современным и удобным.

  • Появилась выездная идентификация при выпуске электронной подписи — клиент может вызвать сотрудника банка для оформления документов и выпуска подписи, избегая визита в отделение.

  • Иностранцы могут воспользоваться сервисом для формирования и самостоятельной подачи документов в налоговую (онлайн-регистрация пока доступна только резидентам РФ).

Налог на профессиональный доход для самозанятых в 2025 году:

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, активно развивающий продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы. По данным «Эксперт РА», вошел в топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2023 году.

*Сервис работает на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» от ГК Астрал.

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Как писали Юга.ру, в I квартале 2025 года ФНС проведет массовый расчет имущественных налогов организаций за 2024 год. ФНС России объяснила, в какой срок оптимально подавать заявление на льготы.

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