Курорт выглядит «лучше Мальдив». Глава ассоциации детских лагерей Кубани рассказал о готовности Анапы к курортному сезону
Артем Гаврилов заявил, что визуально пляжи выглядят намного лучше, чем в телевизионных роликах
21 февраля портал RTVI сообщил, что глава ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов посетил пляжи Анапы. По его словам, прибрежные территории почти полностью очищены от мазута и выглядят «лучше Мальдив».
«Глазами — прекрасно. Лучше Мальдив. На самом деле сейчас тех «мазутных» пляжей, которые вы, к сожалению, все еще видите по телевизору, и близко уже нет. Пляжи чистые, море чистое, по крайней мере — чисто визуально», — отметил он.
«Даже на неделю не хватит»:
Он добавил, что из-за отсутствия официальных решений Роспотребнадзора вся отрасль находится на паузе. И чем дольше будет длиться ожидание, тем негативнее будут развиваться события.
«Для нас самое важное — максимально оперативно получить решение о том, что все позитивно. Или не позитивно — тогда мы будем принимать меры. Пляжи визуально — прекрасны, море визуально — прекрасно. Но при этом режим ЧС сохраняется, тревога регионов как будто бы только нарастает. Видимо, потому что в СМИ идут соответствующие публикации», — сказал он.
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