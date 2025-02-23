Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере Дэвида Кроненберге
В Краснодаре 26 февраля кинокритик расскажет о провокации в работах канадского режиссера (16+)
Кинокритик Кира Кац анонсировала на 26 февраля лекцию «Дэвид Кроненберг: провокация, телесность и психология».
Участники узнают, как режиссер создает свои уникальные и зачастую пугающие миры, рассмотрят эволюцию не только его творчества, но и всего жанра боди-хоррор, поговорят о его влиянии на мировой кинематограф.
«Кроненберг — отец боди-хоррора, известный своими исследованиями самых темных уголков человеческой психики и тела. Его работы — это смесь научной фантастики, ужасов и психологического триллера», — рассказала Кира Кац.
Дэвид Кроненберг — один из крупнейших представителей американского независимого кино. Знаменит фантастическими триллерами и фильмами ужасов в стилистике боди-хоррора, такими как «Муха», «Видеодром», «Экзистенция».
Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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