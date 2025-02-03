Уралсиб вошел в топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ

Банк Уралсиб попал в рейтинг самых заметных компаний в российских СМИ за 2024 год

Исследование представил сервис управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс. В общем рейтинге Уралсиб занял 48 место, а в банковском — вошел в топ-10.

Участников распределили согласно величине их индекса цитируемости. Также в рейтинге приводятся данные по каждой компании о количестве упоминаний в СМИ и охвате аудитории. Так, число упоминаний банка Уралсиб в 2024 году выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом индекс цитируемости увеличился на 7%.

«СКАН-Интерфакс» — это платформа, которая собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. В настоящее время СКАН изучает более 75 тыс. источников. Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26 декабря 2024 года.