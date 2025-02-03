Уралсиб вошел в топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ
Банк Уралсиб попал в рейтинг самых заметных компаний в российских СМИ за 2024 год
Исследование представил сервис управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс. В общем рейтинге Уралсиб занял 48 место, а в банковском — вошел в топ-10.
Участников распределили согласно величине их индекса цитируемости. Также в рейтинге приводятся данные по каждой компании о количестве упоминаний в СМИ и охвате аудитории. Так, число упоминаний банка Уралсиб в 2024 году выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом индекс цитируемости увеличился на 7%.
«СКАН-Интерфакс» — это платформа, которая собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. В настоящее время СКАН изучает более 75 тыс. источников. Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26 декабря 2024 года.
Как писали Юга.ру, аналитики опубликовали рейтинг лучших автокредитов 2024 года на подержанные машины. Продукт банка Уралсиб занял первое место в списке.
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