Авито попал в топ лучших ИТ-работодателей России

Авито занял 2 место в топе лучших ИТ-работодателей по версии ежегодного рейтинга HeadHunter (+3 позиции к прошлому году)

Кроме того, компания стала четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов по версии соискателей.

Всего в исследовании участвовало 1729 компаний, из них финалистами в категории «Крупнейшие компании» (от 5000 сотрудников) стали 152. Результаты составили по итогам опроса 686 тыс. соискателей.

Итоговый результат складывался из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.

Первое место рейтинга работодателей в сфере ИТ занял Яндекс, второе — Авито, третье —VK.

Рейтинг работодателей из сферы ИТ © Скриншот с сайта rating.hh.ru

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