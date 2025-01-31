Авито попал в топ лучших ИТ-работодателей России

Вся Россия

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  • © Фото garetsvisual, ru.freepik.com
    © Фото garetsvisual, ru.freepik.com

Авито занял 2 место в топе лучших ИТ-работодателей по версии ежегодного рейтинга HeadHunter (+3 позиции к прошлому году)

Кроме того, компания стала четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов по версии соискателей. 

Всего в исследовании участвовало 1729 компаний, из них финалистами в категории «Крупнейшие компании» (от 5000 сотрудников) стали 152. Результаты составили по итогам опроса 686 тыс. соискателей.

Итоговый результат складывался из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.

Первое место рейтинга работодателей в сфере ИТ занял Яндекс, второе — Авито, третье —VK.

  • Рейтинг работодателей из сферы ИТ © Скриншот с сайта rating.hh.ru
    Рейтинг работодателей из сферы ИТ © Скриншот с сайта rating.hh.ru

Закрытые аэропорты юга России массово ищут новых сотрудников:

Сейчас в компании трудятся 10 тысяч человек, а офисы расположены в 4 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Вакансии можно посмотреть по ссылке

Ранее сервис Авито поделился советами по поиску работы на платформе.

IT Авито Работа Рейтинги Трудоустройство

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