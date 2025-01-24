Мэр Сочи посетил строящийся жилой комплекс «Светский лес» от ГК ТОЧНО

Глава Сочи Андрей Прошунин побывал на стройплощадке ЖК «Светский лес». Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) построит здесь современную инновационную школу и один из самых крупных в Краснодарском крае детский сад

ГК ТОЧНО реализует ЖК «Светский лес» по механизмам комплексного развития территорий: на площади 23 га девелопер возведет масштабный жилой комплекс со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой. Сейчас здесь активно идет подготовка к строительству школы и детского сада.

«Школу и детский сад в совокупности на 2020 мест возведут в микрорайоне КСМ по инвестиционному проекту комплексного развития территории. Так мы значительно разгрузим ближайшие учреждения образования. Перед стартом строительства обсудили с инвестором все направления дальнейшей работы. Каждая крупная стройка в Сочи должна включать проекты развития инженерной и дорожной инфраструктуры. Это принципиальная позиция города», — подчеркнул мэр Сочи Андрей Прошунин.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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Школа рассчитана на 1510 учеников. Здесь зонируют помещения для начального и среднего образования с отдельными входами. Проект предусмотривает собственную столовую, спортивные, актовые и художественные залы, блоки практических и гуманитарных предметов, естественных наук, мастерские по моделированию и робототехнике.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Детский сад на 510 мест станет одним из масштабных дошкольных учреждений в Краснодарском крае. Для воспитанников организуют спортивный и танцевальный залы, кабинет подготовки к школе, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. На прилегающей территории установят теневые навесы с игровыми зонами и обустроят площадки для спорта и активных игр. Каждую площадку оборудуют игровыми комплексами отечественного производства.

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Проект ЖК также предусмотривает строительство детских игровых и спортивных площадок, защищенных от автомобильного движения. В многофункциональном спортивном кластере появятся локации для баскетбола, волейбола и тенниса; пространство для йоги и пилатеса; фитнес-клуб со SPA-центром и торгово-развлекательная галерея площадью более 10 000 кв. м. Помимо этого в «Светском лесу» ГК ТОЧНО возведет прогулочную набережную протяженностью 1,2 км. А общая площадь озеленения внутренней территории комплекса составит 4,7 га. Первую очередь проекта планируют достроить в I полугодии 2027 года.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

«Девелопмент давно вышел за рамки строительства просто домов. На первом плане — формирование нового образа жизни. Современный жилой комплекс — уже даже не наличие детских садов и школ, благоустройство и общественные пространства. Это полноценная объединяющая среда, где человек получает качественно иные возможности для отдыха и развития. Комплексное развитие территорий реализует эту идею и является мощной инвестицией в будущее людей и города. Мы гордимся тем, что являемся частью этой масштабной трансформации», — рассказал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.