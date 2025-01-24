Сочинские школьники проходят профориентацию на курорте «Роза Хутор»

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На примере крупнейшего горного курорта страны школьники Сочи осваивают азы экологического менеджмента

Специалисты Эколого-биологического центра им. Соколова, Сочинского нацпарка и курорта «Роза Хутор» разработали образовательную программу для школьников «Сочи — территория природного туризма». Она рассчитана на 32 часа и предлагает ребятам не только теорию природоохранного менеджмента, но и практику на базе горного курорта под руководством его сотрудников.

«Важная особенность программы — ее направленность на организацию путешествий на территории Сочинского нацпарка, одного из самого посещаемых в нашей стране. Образовательная программа «Сочи — территория природного туризма» помогает школьникам сделать первые шаги в направлении экологического менеджмента, возможно, для кого-то эта сфера определит будущую профессию. Очень важно, что помимо теоретической подготовки у ребят есть возможность получить достоверную информацию от действующих профессионалов», — отметила руководитель Эколого-биологического центра Елена Мальц.

Взвешивали снег и шприцевали трассы по свистку:

Образовательную программу «Сочи — территория природного туризма» запустили в 2022 году. За это время в ней поучаствовали более 120 сочинских школьников 12–16 лет. Каждый теоретический курс завершается поездкой в горы, которую организует «Роза Хутор» и общением со специалистом. В этот раз на курорте побывали 42 ученика гимназии №44 и средней образовательной школы №19.

«На курсе ребята могут, опираясь на наш практический опыт, реализовать конкретный проект. Экологические вызовы, стоящие перед нами в рамках задачи устойчивого развития круглогодичного туризма в национальном парке многочисленны и разнообразны. Например, в этот раз школьникам предлагают подумать над обеспечением благополучия и добрососедства людей и животных на территории у горного озера — в нем обитают редкие земноводные, прилегающий каскад прудов — место охоты эндемичных змей. Благодаря рукам человека этот уголок природы сегодня является излюбленным у гостей курорта», — рассказал директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

В Сочи зацвело попугайное дерево:

Реализация образовательной программы — не единственная инициатива горного курорта, направленная на профориентацию сочинских школьников. Так, «Роза Хутор» поддержал конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи», на котором школьники предлагали проекты практических решений экологических проблем из туристической сферы города. Победители стали обладателями гранта от курорта в 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Сейчас ребята работают над детализацией планов с тем, чтобы приступить к их реализации и представить результат весной 2025 года.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела мимоза.

Дети Курорты и туризм Работа Роза Хутор Сочи Школа Школьники Экология

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