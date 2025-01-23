Студенты из Ростовской области стали чаще брать кредиты под 3% на образование — аналитики

Как сообщил крупнейший российский банк, в 2024 году жители Ростовской области взяли более тысячи льготных образовательных кредитов — на 40% больше, чем в 2023-м

По данным Сбера, основными причинами оформления льготных кредитов были желание учиться в лучших вузах и колледжах страны, возможность воспользоваться господдержкой и не работать во время обучения для погашения займа.

Ирина Бандурина, мама студента из Ростовской области, оформившего образовательный кредит, рассказывает: «Мой сын сейчас на первом курсе. Он поступил в один из вузов нашего региона на бюджет, мы были очень этому рады. Но через время он понял, что всё-таки хочет исполнить свою мечту — учиться в университете Санкт-Петербурга, о котором давно мечтал. Без образовательного кредита обучение в нём стало бы для нас весомой финансовой нагрузкой. Считаю, что образовательный кредит — это прекрасная инвестиция в своё будущее. Более того, выплаты сведены к минимуму, сын может производить их даже без нашего вмешательства».

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Всего в 2024 году Ростовское отделение Сбербанка выдало более 200 млн рублей льготных кредитов на обучение. Благодаря им студенты региона смогли поступить в университеты и колледжи юга России, а также в такие вузы, как МГУ, РУДН, СПбГУ, Университет Иннополис, РАНХиГС и другие учебные заведения страны.

Как устроен кредит на образование с господдержкой?



Заемщик берет кредит под фиксированные 3% годовых, а остальные проценты субсидирует государство. В течение всего срока обучения и следующие 9 месяцев после него действует льготный период погашения: можно выплачивать только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего. Основной долг можно закрыть в течение 15 лет после льготного периода или в любой момент досрочно.



Кто может его оформить?



Учащийся платного отделения высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет. Кредитом можно погасить стомость любых периодов учебы (один семестр, год или всё обучение целиком) и формах обучения на очной, заочной, очно-заочной, в том числе дистанционной.



Документы для оформления образовательного кредита с господдержкой:



— паспорт РФ;

— договор с учебным заведением и счет на оплату;

— письменное согласие одного из родителей (если заемщик младше 18 лет).

«Сбер начал выдачу образовательных кредитов со ставкой 3% годовых в 2020 году. С момента старта ростовские студенты получили около 3 тысяч кредитов, и самым активным годом стал 2024-ый. Для нас важно, чтобы объём выдачи средств постоянно увеличивался. Это будет означать, что ещё больше жителей региона смогли осуществить свою мечту об обучении, несмотря на любые жизненные обстоятельства», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.