В горах Сочи возобновил работу лавинно-спасательный полигон

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Единственный в России тренировочный лавинно-спасательный полигон возобновил работу на «Роза Хутор»

Пресс-служба «Роза Хутор» сообщила, что полигон открыли на курорте в 2020 году. Он предназначен для обучения правилам безопасного поведения в горах. На тренировках дают теоретические и практические навыки поиска людей в лавинах и учат обращаться со снаряжением. За пять лет занятия посетили более 2 тыс. человек.

«Чтобы безопасно кататься или уметь оказывать помощь в экстремальной ситуации, необходимо обладать определенными навыками, быстро сориентироваться в ситуации и принимать верные решения. Участники занятий на нашем полигоне как раз получают подобные знания, понимание как не попасть в лавину, как помочь себе и другим. Стоит отметить, что культура катания в нашей стране постепенно растет. Если в первый год работы лавинно-спасательного полигона его занятия прошли 50 человек, прошлой зимой уже 533, а всего за пять сезонов —  более 2 тыс.», — рассказал замгендиректора по эксплуатации ГЛК курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

«Хуторенок-2025»:

Занятия на полигоне проводят сотрудники противолавинной службы «Роза Хутор». Во время теоретической части участники знакомятся с лавинным оборудованием, изучают алгоритм поиска бипером, зондирования найденной цели с помощью щупа и методики откапывания пострадавшего из лавины.

«Лавинное оборудование — бипер, щуп, лопата — предоставляют участникам бесплатно. В сопровождении ведущего каждый учится использовать оборудование. Затем гости разделяются на группы, узнают «легенду» и на время ищут «попавшего в лавину». Это сделано специально, действовать одному проще, гораздо сложнее организовать поиск в группе. На тренировочной площадке размещены специализированные датчики. Они работают на той же частоте, что и биперы, включаются дистанционно, что позволяет создавать максимально приближенную к реальности ситуацию в поиске. Задача участников — обнаружить и «спасти» за 15 минут все цели», — поделились сотрудники тренировочного полигона.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Участники делятся на группы по 10 человек. Тренировки проводят по 3,5 часа два раза в неделю — по средам и субботам. Попасть на полигон можно на лыжах или сноуборде.

К занятиям допускаются участники старше 16 лет. На тренировку можно записаться по телефону +7-964-948-56-49 через телеграм. Полигон будет работать на курорте «Роза Хутор» до завершения зимнего сезона 2025 года.

Как писали Юга.ру, в Сочи заработал единый ски-пасс. Лыжники и сноубордисты могут кататься на трассах трех курортов по одному билету.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Развлечения Роза Хутор Сочи

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