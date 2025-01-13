«Хуторенок-2025»: в Сочи стартовали детские горнолыжные соревнования

На курорте «Роза Хутор» прошли первые в этом году горнолыжные старты на детский кубок «Хуторенок»

Детские любительские состязания на кубок «Хуторенок» на курорте проводят с 2016 года. За это время в них поучаствовали более 7,5 тысяч детей. В этом году первые старты прошли 11-12 января и собрали около ста человек.

Традиционные состязания будут проводить каждую субботу до 29 марта (возможна отмена по погодным условиям). Поучаствовать в заездах может любой ребенок 5–14 лет, который умеет кататься по «зеленым» (легким) склонам.



Во время стартов юные сноубордисты и лыжники покоряют специальную трассу, совершая повороты и объезжая спортивные флаги на время. Каждый ребенок независимо от результата получает диплом и стартовую манишку на память. Участники трех и более этапов и показавшие лучшие результаты сезона в каждой возрастной группе становятся обладателями кубка «Хуторенок».



Соревнования проходят на трассе «Ювента» в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря). Особое внимание уделяют безопасности участников — они должны быть в шлемах, масках и другой защите. Заезды контролируют опытные судьи.

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«Роза Хутор» — семейный курорт. Главная задача соревнований кубка «Хуторенок» — привлечь детей к занятиям спортом, привить им любовь к активному и здоровому образу жизни, а также воспитать культуру катания у подрастающего поколения. Мы рады, что такие старты каждый год привлекают все больше участников. Они оказались настолько популярными, что получили и летнюю версию», — отмечают на курорте «Роза Хутор».

Помимо детских соревнований кубка «Хуторенок» курорт занимается обучением юных покорителей склонов. Детские тренеры «Роза Хутор» первыми в России прошли сертификацию Национальной лиги инструкторов. На курорте работает детский горнолыжный клуб «Егорка». Первые навыки ребята получают на специально оборудованном детском склоне под присмотром опытных наставников. Курорт также предоставляет свою инфраструктуру в безвозмездное пользование воспитанникам сочинской спортивной школы зимних видов спорта.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»