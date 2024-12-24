Курорт Красная Поляна подготовил программу мероприятий к Новому году

24 декабря пресс-служба курорта Красная Поляна рассказала, какие новогодние мероприятия подготовили для гостей курорта. В этом году по программе «Волшебная лига Деда Мороза» для детей и взрослых подготовили игры, представления, перформансы, анимации и танцевальные диджей-сеты. Участникам праздника смогут встретиться с дедом Морозом в его резиденции и поучаствовать в новогоднем параде. Шоу-программа начнется в полдень 29 декабря.

В саму новогоднюю ночь в Новотель Резорт гостей ждет вечеринка в стиле диско. В Rixos устроят банкет сюрпризами, танцевальной и шоу–программой. Приглашенный гость —группа Банд’Эрос. Семейные программы предусмотрены в отелях Panorama by Mercure и Кортъярд Марриотт Сочи Красная Поляна. Те, кто заранее забронирует стол в Сочи Марриотт Красная Поляна, смогут послушать старые песни в джазовой обработке. Тематическое вечернее шоу пройдет в Новотель Фит. Ужин «Мечты сбываются» откроют для тех, кто решит встретить 2025 год в Ибис Стайлс.