Курорт Красная Поляна подготовил программу мероприятий к Новому году

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Гостей курорта Красная Поляна ждут различные новогодние программы

24 декабря пресс-служба курорта Красная Поляна рассказала, какие новогодние мероприятия подготовили для гостей курорта. В этом году по программе «Волшебная лига Деда Мороза» для детей и взрослых подготовили игры, представления, перформансы, анимации и танцевальные диджей-сеты. Участникам праздника смогут встретиться с дедом Морозом в его резиденции и поучаствовать в новогоднем параде. Шоу-программа начнется в полдень 29 декабря.

В саму новогоднюю ночь в Новотель Резорт гостей ждет вечеринка в стиле диско. В Rixos устроят банкет сюрпризами, танцевальной и шоу–программой. Приглашенный гость —группа Банд’Эрос. Семейные программы предусмотрены в отелях Panorama by Mercure и Кортъярд Марриотт Сочи Красная Поляна. Те, кто заранее забронирует стол в Сочи Марриотт Красная Поляна, смогут послушать старые песни в джазовой обработке. Тематическое вечернее шоу пройдет в Новотель Фит. Ужин «Мечты сбываются» откроют для тех, кто решит встретить 2025 год в Ибис Стайлс.

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С 31 декабря по 7 января во всех заведениях игорной зоны «Красная Поляна» предусмотрены праздничные ужины, розыгрыши, танцевальные шоу и выступления исполнителей и кавер-групп. Общий призовой фонд 30 000 000 рублей. В «Казино Сочи» запланировали шоу-программу «Агент 777: Новогодняя миссия».

В ресторане Brunello подготовят ужин «Советский шик! Роскошная Новогодняя ночь». В «Бумеранге» гостей ждет программа «Джентльменам — удачи!» по мотивам фильма. Ресторан «Баффет» предлагает программу «Рви баян! Новогодний казачий разгуляй» с донским казаком.

С 1 по 7 января в «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и в слот-холле «Бонус Slots» отдыхающие смогут посетить представление с вокальными и танцевальными номерами. Со 2 по 9 января пройдет серия покерных турниров. Днем — игра, а вечером — концерты и розыгрыши. Более подробнее изучить программу можно на сайте.

Со 2 января в Red Arena гостей ждут концерты Anna Asti, Xolidayboy, Андрея Бебуришвили, Гурама Амаряна и других.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Помимо развлекательной программы и горнолыжного отдыха гостям будут доступны открытые бассейны, спа, горные бани, полет на воздушном шаре, развлечения в высокогорном парке аттракционов, тематический парк «Лес чудес», фермы северных оленей, хаски-центр, а также тюбинг и крытый аквапарк с песчаным пляжем.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, 20 декабря курорт Красная Поляна открыл трассы для вечернего катания.

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