Жители Краснодарского края стали чаще писать письма Деду Морозу — аналитики

По данным МегаФона, жители Краснодарского края провели на сайтах с онлайн-почтой новогоднего волшебника на 21% больше времени, чем в прошлом году

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные по объемам трафика на соответствующие тематические ресурсы.

Оказалось, что мечтать и загадывать желания южане начинают уже в ноябре. Именно в этом месяце зафиксировали наибольшую активность абонентов. Примечательно, что жители края чаще всего пишут письма по будням: во вторник и четверг трафик кратно превышает среднесуточный показатель.

Деды Морозы и Снегурочки на велосипедах: костюмированная «Велоночь» пройдет в Краснодаре перед Новым годом

Востребованность сервисов с праздничными посланиями по всей стране суммарно растет. В этом году россияне писали письма Деду Морозу на 7% чаще. Самым популярным сайтом второй год остается официальная Канцелярия волшебника в Великом Устюге. Активнее онлайн-весточки Деду Морозу отправляют жители Перми (21% от общего трафика), Москвы (10%), Санкт-Петербурга и Кузбасса (по 6%). Краснодарцы также остаются в категории мечтателей и увеличивают количество писем год к году.

«Мы хотим, чтобы вера в чудо оставалась и у детей, и у взрослых. Для того, чтобы каждый мог поделиться своими самыми заветными мечтами с новогодним волшебником, мы заботимся о качестве связи в регионе. Техническая служба в этом году построила и модернизировала более тысячи базовых станций как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Настольные игры, мастер-классы и Дед Мороз: в Пятигорске откроют Новогодний парк развлечений

Южане не только пишут главному герою Нового года, но и приезжают в его резиденцию в Великом Устюге. В этом году в Вологодчину отправились на 47% больше гостей из региона, чем в прошлом. При посещении вотчины жители Кубани активно делятся впечатлениями в интернете: в среднем каждый абонент за поездку расходует около 920 Мбайт интернет-трафика. Этого достаточно, чтобы отправить в мессенджерах свыше 400 фото с Дедом Морозом.