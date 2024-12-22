«С каждым днем погибших будет больше». В Анапе волонтеры спасли 875 птиц, но выживают не все

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Скриншоты фото из соцсети* центра спасения диких животных
    © Скриншоты фото из соцсети* центра спасения диких животных

По словам орнитологов, для спасения птиц в Анапе есть еще два-три дня, иначе они погибнут от интоксикации

Вечером 21 декабря эколог Георгий Каваносян сообщил, что в Анапе волонтеры уже спасли 875 птиц. Однако 125 особей погибло.

«Волонтеры стали больше привозить погибших птиц, пернатые поступают уже в очень ослабленном состоянии. К сожалению, с каждым днем погибших будет больше. Ветеринары и орнитологи говорят, что у нас есть еще 2-3 суток. Потом выживать даже после промывания желудка и реанимации будут только единицы», — отметил Каваносян.

В Черном море повторные выбросы мазута:

Мэрия Анапы сообщила, что в городе выделили дополнительное помещение для помощи птицам в поселке Витязево по улице Мира, 113. Также ведутся переговоры с фермой «Аристей», где есть условия для помощи пернатым.

Отмытых птиц отправляют на дальнейшую реабилитацию в центр спасения диких животных в Ставрополе. Птиц доставляют круглосуточно. Специалисты присваивают каждой особи номер, осматривают, дают лекарства и размещают в теплицах. 

В оперативном штабе Кубани сообщили, что пернатых также готов принять краснодарский «Сафари-парк». 

Как писали Юга.ру, власти Анапы сделали парковки бесплатными на время очистки пляжей от мазута.

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«С каждым днем погибших будет больше». В Анапе волонтеры спасли 875 птиц, но выживают не все
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