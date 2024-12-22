«С каждым днем погибших будет больше». В Анапе волонтеры спасли 875 птиц, но выживают не все

По словам орнитологов, для спасения птиц в Анапе есть еще два-три дня, иначе они погибнут от интоксикации

«Волонтеры стали больше привозить погибших птиц, пернатые поступают уже в очень ослабленном состоянии. К сожалению, с каждым днем погибших будет больше. Ветеринары и орнитологи говорят, что у нас есть еще 2-3 суток. Потом выживать даже после промывания желудка и реанимации будут только единицы», — отметил Каваносян.

Вечером 21 декабря эколог Георгий Каваносян сообщил , что в Анапе волонтеры уже спасли 875 птиц. Однако 125 особей погибло.

Мэрия Анапы сообщила, что в городе выделили дополнительное помещение для помощи птицам в поселке Витязево по улице Мира, 113. Также ведутся переговоры с фермой «Аристей», где есть условия для помощи пернатым.

Отмытых птиц отправляют на дальнейшую реабилитацию в центр спасения диких животных в Ставрополе. Птиц доставляют круглосуточно. Специалисты присваивают каждой особи номер, осматривают, дают лекарства и размещают в теплицах.

В оперативном штабе Кубани сообщили, что пернатых также готов принять краснодарский «Сафари-парк».