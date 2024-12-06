Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Ключ с выгодой»

Банк Уралсиб запустил акцию «Ключ с выгодой» для клиентов малого бизнеса

По акции юрлица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит по ключевой ставке ЦБ РФ + 3,3%. Она доступна для новых и действующих клиентов малого бизнеса, которые не использовали кредитные продукты последние полгода. Ключевое условие — перевод не менее 70% совокупных кредитовых оборотов клиента Уралсиба в течение трех месяцев после выдачи.

Кредитование предоставляется на оборотные или инвестиционные цели. Срок по льготной ставке — от 2 до 3 лет, сумма — от 20 млн рублей. Акция продлится до 31 декабря 2024 года.

Подробности об акции можно узнать у клиентского менеджера Уралсиба или по телефону 8-800-700-77-16.