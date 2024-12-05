ГК ТОЧНО запустила новогодние скидки на квартиры в Краснодарском крае

1 декабря федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявил старт новогодней акции: покупатели могут получить скидки до 15% на квартиры в жилых комплексах застройщика

Скидки до 15% действуют при покупке квартир за счет собственных средств.

Так, в ЖК «Патрики» квартиру со скидкой 15% можно приобрести сразу в нескольких литерах: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. В Краснодарских «Патриках» ГК ТОЧНО строит не только новую инфраструктуру, но и экономический и культурный центр. В будущем здесь планируют создать новый «неисторический» центр Краснодара.

В ЖК «Родные просторы»­ скидка 15% действует на квартиры в литерах 20–25 и 10%­ — в литерах 11–15.

Микрорайон «Родные Просторы» — один из самых масштабных проектов ГК ТОЧНО. Здесь возводят 29 домов высотностью 9-24 этажей. На территории есть парк площадью 9 га, работает современная школа, два детских сада, поликлиника, строят физкультурно-оздоровительный комплекс с первым в Краснодаре открытым бассейном с морской водой и спа.

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Новогодняя акция распространяется и на черноморские объекты компании. Она позволяет выгодно инвестировать средства в покупку недвижимости на побережье. Так, в ЖК «Барса» в Новороссийске скидка 15% действует на все квартиры на 6-м этаже и выше, а в резиденции бизнес-класса «Светский лес» в Сочи — на жилье на 7-м этаже и выше.

ЖК «Барса» находится в Южном районе Новороссийска, в 15 минутах ходьбы от пляжа «Алексино». А ЖК «Светский Лес» в Сочи располагается на берегу реки и после завершения строительства станет естественным продолжением крупнейшего экологического и природного заповедника — Сочинского национального парка.

Новогодней акцией смогут воспользоваться и покупатели, которые рассматривают для проживания небольшие города Краснодарского края. В ЖК «Высочество» в Тихорецке скидка 15% действует на квартиры в литере 1, в ЖК «Римские каникулы» в Армавире — на литеры 1 и 2, а в ЖК «Цветной Бульвар» в станице Северской — на литеры 1, 2, 4.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года и распространяется также на другие комплексы застройщика.

Напомним, федеральный ГК ТОЧНО одним из первых в России изменил подход к строительству жилых объектов и стал реализовывать проекты по прорамме комплексного развития территорий. Девелопер создает новые кластеры для комфортной жизни, где в шаговой доступности находятся все социальные и досуговые объекты: школы, детские сады, спортзалы, парки, магазины, кафе, рестораны и прочие. В ноябре девелопер стал лауреатом международной премии CREDO и получил награду за комплексное развитие Южного федерального округа.