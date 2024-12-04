На Черноморском побережье Краснодарского края полностью обновили телеком-инфраструктуру

На 350 км Черноморского побережья Краснодарского края модернизировали транспортную телеком-инфраструктуру с использованием отечественного оборудования

Как сообщили в МТС, после модернизации скорость интернета оператора на участках с максимально высоким трафиком достигает 400 Гбит/с.

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Наиболее заметно скорость интернета выросла в Темрюке, Геленджике, Новороссийске, Сочи и городах по направлению к черноморским курортам: Славянске-на-Кубани, Крымске, Абинске.

Улучшилось и качество связи в небольших прибрежных поселках: Аше, Советквадже, Черешня, Верхний Юрт, Кудепста, Нижнее Учдере, Высокое и других.

Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, нагрузка на сеть на побережье в регионе растет год к году. Оператор минимизировал уязвимость сети и снизил зависимость от зарубежных производителей.