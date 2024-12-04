На Черноморском побережье Краснодарского края полностью обновили телеком-инфраструктуру

Краснодарский край

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  • Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

На 350 км Черноморского побережья Краснодарского края модернизировали транспортную телеком-инфраструктуру с использованием отечественного оборудования

Как сообщили в МТС, после модернизации скорость интернета оператора на участках с максимально высоким трафиком достигает 400 Гбит/с. 

YouTube стал вновь доступен у россиян:

Наиболее заметно скорость интернета выросла в Темрюке, Геленджике, Новороссийске, Сочи и городах по направлению к черноморским курортам:  Славянске-на-Кубани, Крымске, Абинске. 

Улучшилось и качество связи в небольших прибрежных поселках: Аше, Советквадже, Черешня, Верхний Юрт, Кудепста, Нижнее Учдере, Высокое и других.

Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, нагрузка на сеть на побережье в регионе растет год к году. Оператор минимизировал уязвимость сети и снизил зависимость от зарубежных производителей.

Как писали Юга.ру, в середине ноября на картах появилась новая трасса от Краснодара до Крымского моста. Когда дорогу откроют для машин?

Абинский район Геленджик Интернет Крымский район Мобильная связь МТС Новороссийск Славянский район Сочи Телеком Темрюкский район Черное море

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