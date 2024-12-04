Врачи Калмыкии дистанционно проверили состояние 2,6 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом

Более 2,6 тысяч жителей Республики Калмыкия прошли дистанционный мониторинг здоровья

Проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом II типа в республике стартовал в 2023 году, в нём уже поучаствовали более 2600 пациентов и 100 врачей.

Программу проводит медицинская компания «СберЗдоровье» при поддержке Минздрава Калмыкии на базе 13 медицинских учреждений региона. По данным оранизаторов, за год врачам удалось нормализовать состояние 77,1% наблюдаемых.

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С помощью цифровой платформы врачи удаленно следят за состоянием здоровья пациентов: собирают показатели давления, пульса и уровня сахара в крови. Пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом II типа подключены к роботизированному обзвону, результаты которого загружаются на цифровую платформу. Часть наблюдаемых самостоятельно измеряет давление и вводит свои показатели в «Дневник здоровья» в мобильном приложении. Ещё одна группа пациентов с артериальной гипертензией использует умные тонометры, которые автоматически передают данные в приложение.

Лечащий врач получает все сведения о показателях измерений, оценивает состояние пациента и принимает решение о дальнейших действиях. Если результаты отклоняются от нормы, специалист связывается с пациентом, чтобы скорректировать лечение или рекомендовать вызвать скорую помощь.

«Болезни системы кровообращения — одна из основных причин смерти во всем мире. Проект по дистанционному мониторингу позволяет пациентам находиться под контролем врача: своевременная консультация специалиста и корректировка лечения позволяют избежать серьезных последствий. Вместе с этим программа также способствует снижению нагрузки на первичное звено здравоохранения», — обяснил и.о. министра здравоохранения Республики Калмыкия Булат Сараев.

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Как отметил директор по развитию «СберЗдоровья» Александр Андреев, согласно исследованию Минздрава России, благодаря дистанционному мониторингу количество госпитализаций и вызовов скорой помощи сократилось на 70%, смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями снизилась на 30%, у 76% наблюдаемых нормализовалось состояние здоровья в течение 1–2 месяцев.

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиев подчеркнул, что искусственный интеллект высвобождает время специалистов и позволяет использовать самые современные способы диагностики и лечения.