Трафик мессенджера Telegram в Краснодарском крае вырос на 68% за год — аналитики

Эксперты МегаФона рассказали, какими видеосервисами, соцсетями и мессенджерами пользуются жители Кубани

К началу зимы максимальную динамику в регионе показал Rutube. За год потребление контента здесь выросло в 5,5 раз — больше всего в разделах видеохостингов, видео в соцсетях и онлайн-кинотеатров. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного трафика на профильные интернет-ресурсы.

Заметный рост демонстрирует и «ВКонтакте». На просмотр историй, сюжетов и шоу в российской соцсети в октябре и ноябре абоненты региона потратили на 27% больше трафика, чем годом ранее. Для сравнения, видеоролики на «Одноклассниках» за тот же период стали смотреть на 32% реже.

Ощутимый объём цифрового трафика пришелся на мессенджеры. К примеру, объём интернет-данных Telegram год к году увеличился на 68%, в том числе за счёт пересылки видео. Telegram — любимый мессенджер в регионе, показатели других площадок ниже.

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Востребованность онлайн-кинотеатров суммарно выросла на 44%. В тройку наиболее популярных в Краснодарском крае входят «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Также в топ‑5 — Premier и Start.

«Мы видим, как растёт интерес к «тяжёлому» и качественному видеоконтенту среди жителей региона, поэтому активно продолжаем развивать сеть. Планируя технические мероприятия, учитываем программы по развитию и образованию новых жилых кварталов, а также отслеживаем увеличение трафика с помощью аналитических инструментов. Только в этом году построили десяток телеком‑объектов в новых жилых комплексах и в локациях с высокой нагрузкой. Работы коснулись ЖК «Самолёт», «Губернский», «Золотой город», «Новые сезоны», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.