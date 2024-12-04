Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовок ноября

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  • © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com

Карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила ноябрьский рейтинг выгодных дебетовых карт с начислением процентов на остаток по счету

Для составления рейтинга эксперты портала Выберу.ру сравнили предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (на 1 октября 2024-го).

Аналитики учитывали:

  • размер процентов на остаток и порядок их начисления;
  • величину кешбэка в программе лояльности банка и у его партнёров;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
  • дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и другие параметры.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Ранее Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»: 10 клиентов получат кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке.

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