Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовок ноября

Карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила ноябрьский рейтинг выгодных дебетовых карт с начислением процентов на остаток по счету

Для составления рейтинга эксперты портала Выберу.ру сравнили предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (на 1 октября 2024-го).

Аналитики учитывали: размер процентов на остаток и порядок их начисления;

величину кешбэка в программе лояльности банка и у его партнёров;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;

дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и другие параметры.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.