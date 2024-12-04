Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовок ноября
Карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила ноябрьский рейтинг выгодных дебетовых карт с начислением процентов на остаток по счету
Для составления рейтинга эксперты портала Выберу.ру сравнили предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (на 1 октября 2024-го).
Аналитики учитывали:
- размер процентов на остаток и порядок их начисления;
- величину кешбэка в программе лояльности банка и у его партнёров;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
- дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и другие параметры.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.
Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Ранее Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»: 10 клиентов получат кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке.
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