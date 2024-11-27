Краснодарский проект «Культурные люди» покажет спектакль в жанре философского триллера

Это постановка в жанре философского триллера. Главный герой — молодой художник, только что закончивший свой гениальный автопортрет. В доме живет служанка Полина, влюбленная в него. Но она не ждет взаимности, потому что художник не знает любви и не замечает женщин. Однажды спокойствие нарушает постучавшая в дверь Лидия, а затем и загадочный незнакомец.



«Постановка балансирует на грани между вдохновением и отчаянием, исследуя чувства, которые герой словно и не помнит. Это не просто история о любви, но глубокий взгляд в мир художника, создающего и разрушающего себя», — отметили в театре.

Творчество драматурга Александра Ремеза пришлось на 1970-80-е годы. Главные темы в его произведениях — культура, судьба художника и его таланта. Пьесы Ремеза долго оставались за пределами официальной культуры и почти не ставились в театрах.

«Я удивлялся его таланту, его дерзкому, незащищенному письму. Он писал смело, пользовался сюжетами, которыми в те времена из страха или стыда никто не пользовался», — писал о Ремезе театральный режиссер Анатолий Васильев.