В парке «Краснодар» на кустарниках появилась «ягода приведения»

В парке «Краснодар» под конец ноября начал плодоносить снежноягодник

«Яркие ягоды этого уникального кустарника остаются на ветвях даже под покровом снега. Листья постепенно опадут, а мягкие необычные ягоды могут продержаться и всю зиму. Поэтому название растению дали весьма подходящее — снежноягодник, или снежная ягода», — говорится в сообщении.

19 ноября пресс-служба парка «Краснодар» сообщила , что в зоне отдыха начал плодоносить снежноягодник.

Растение родом из Северной Америки. Распространено в Китае и странах бывшего СССР. В Англии его именуют «ягодами приведения».

Многолетний кустарник достигает высоты от 20 сантиметров до 3 метров. Это ядовитое растение, ягоды нельзя употреблять в пищу. При съедании даже одного плода может случиться тяжелое отравление. Среди побочных действий — рвота, головокружение и чрезмерное потоотделение.

Ранее Юга.ру показывали, как парк «Краснодар» украшают к Новому году.