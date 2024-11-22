В парке «Краснодар» на кустарниках появилась «ягода приведения»

Краснодарский край

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  • Снежноягодник © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»
    Снежноягодник © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»

В парке «Краснодар» под конец ноября начал плодоносить снежноягодник

19 ноября пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что в зоне отдыха начал плодоносить снежноягодник.

«Яркие ягоды этого уникального кустарника остаются на ветвях даже под покровом снега. Листья постепенно опадут, а мягкие необычные ягоды могут продержаться и всю зиму. Поэтому название растению дали весьма подходящее — снежноягодник, или снежная ягода», — говорится в сообщении.

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Растение родом из Северной Америки. Распространено в Китае и странах бывшего СССР. В Англии его именуют «ягодами приведения».

Многолетний кустарник достигает высоты от 20 сантиметров до 3 метров. Это ядовитое растение, ягоды нельзя употреблять в пищу. При съедании даже одного плода может случиться тяжелое отравление. Среди побочных действий — рвота, головокружение и чрезмерное потоотделение.

Ранее Юга.ру показывали, как парк «Краснодар» украшают к Новому году. 

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара перешел на зимнее расписание.

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