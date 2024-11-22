Краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть «Дневники принцессы» и «Дряные девчонки»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Дневники принцессы 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Pitch Perfect»
    Кадр из трейлера к фильму «Дневники принцессы 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Pitch Perfect»

В Краснодаре состоятся показы американских молодежных комедий (18+)

Фотостудия Sisters анонсировала* на конец ноября несколько кринж-пати. 

Формат не предполагает каких-либо ограничений. Зрители смотрят фильмы, могут комментировать и озвучивать сцены, оценивать уровень кринжа табличками, обсуждать и осуждать героев.

От мультика к фильму:

Расписание:

  • 25 ноября в 19:30 — «Сумерки»;
  • 27 ноября в 19:00 — «Дневники принцессы»;
  • 27 ноября в 21:30 — «Дневники принцессы 2: Как стать королевой»;
  • 28 ноября в 19:30 — «Блондинка в законе»;
  • 29 ноября в 19:30 — «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1»;
  • 30 ноября в 17:00 — «Дневники принцессы»;
  • 30 ноября в 19:00 — «Дряные девчонки».

Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Приветствуются пижамы и любые костюмы. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.

Как писали Юга.ру, 21 ноября в краснодарских кинотеатрах начался прокат триллера про католическую церковь «Конклав».

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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