Краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть «Дневники принцессы» и «Дряные девчонки»

Кадр из трейлера к фильму «Дневники принцессы 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Pitch Perfect»

Кадр из трейлера к фильму «Дневники принцессы 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Pitch Perfect»

В Краснодаре состоятся показы американских молодежных комедий (18+)

Фотостудия Sisters анонсировала* на конец ноября несколько кринж-пати. Формат не предполагает каких-либо ограничений. Зрители смотрят фильмы, могут комментировать и озвучивать сцены, оценивать уровень кринжа табличками, обсуждать и осуждать героев.

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Расписание: 25 ноября в 19:30 — «Сумерки»;

27 ноября в 19:00 — «Дневники принцессы»;

27 ноября в 21:30 — «Дневники принцессы 2: Как стать королевой»;

28 ноября в 19:30 — «Блондинка в законе»;

29 ноября в 19:30 — «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1»;

30 ноября в 17:00 — «Дневники принцессы»;

30 ноября в 19:00 — «Дряные девчонки». Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Приветствуются пижамы и любые костюмы. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.