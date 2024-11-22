Краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть «Дневники принцессы» и «Дряные девчонки»
В Краснодаре состоятся показы американских молодежных комедий (18+)
Фотостудия Sisters анонсировала* на конец ноября несколько кринж-пати.
Формат не предполагает каких-либо ограничений. Зрители смотрят фильмы, могут комментировать и озвучивать сцены, оценивать уровень кринжа табличками, обсуждать и осуждать героев.
От мультика к фильму:
Расписание:
- 25 ноября в 19:30 — «Сумерки»;
- 27 ноября в 19:00 — «Дневники принцессы»;
- 27 ноября в 21:30 — «Дневники принцессы 2: Как стать королевой»;
- 28 ноября в 19:30 — «Блондинка в законе»;
- 29 ноября в 19:30 — «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1»;
- 30 ноября в 17:00 — «Дневники принцессы»;
- 30 ноября в 19:00 — «Дряные девчонки».
Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Приветствуются пижамы и любые костюмы. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.
Как писали Юга.ру, 21 ноября в краснодарских кинотеатрах начался прокат триллера про католическую церковь «Конклав».
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