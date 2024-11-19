Поисковики отряда «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае получили новое радиооборудование для приема и передачи координат

На X Межрегиональном форуме добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Авито передал общественной организации 10 комплектов радиооборудования

Радиостанции для отслеживания перемещений поисковых групп закупили на средства, собранные пользователями платформы через специальный лендинг с интерактивной картой поисков. Комплекты радиооборудования получили поисковики из Краснодарского края, Владимирской, Саратовской и Кемеровской областей, Алтайского края, Томской и Тульской областей, Красноярского края, а также Новосибирской и Тюменской областей.

В состав радиооборудования входят: 10 современных цифровых автомобильных (штабных) радиостанций, принимающих сообщения о местоположении;

100 мобильных цифровых радиостанций, передающих свои геолокации.

Оборудование полностью совместимо с уже существующими радиостанциями поисков и поддерживает современный цифровой стандарт радиосвязи DMR для передачи и приема координат в реальном времени.

Управляющий директор Авито по работе с государственными органами Влад Федулов отметил, что за время существования на Авито раздела с интерактивной картой поисков «ЛизаАлерт» и других благотворительных механик пользователи платформы собрали более 15 млн рублей для приобретения необходимого для поисков инвентаря и оставили более 2 тысяч заявок на передачу оборудования и расходников для отряда.

В 2023 году с помощью Авито Недвижимости добровольцы «ЛизаАлерт» нашли 63 объекта для 158 участников отряда, в 2024 году — 124 объекта для 268 человек.

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Партнерство Авито и «ЛизаАлерт» стартовало в ноябре 2021 года на VII Форуме добровольцев, а в мае 2022 года организации подписали Меморандум о сотрудничестве. За это время на Авито запустил раздел с интерактивной картой, на которой можно увидеть, какие поиски ведутся рядом, получить информацию и передать необходимое отрядам оборудование.

В 2023 году АНО «Центр поиска пропавших людей», партнер «ЛизаАлерт», подключился к проекту «Знак добра» на Авито. Размещая объявления в любых категориях «Товаров», продавец может пожертвовать сумму от 100 рублей в один из благотворительных фондов. После этого пользователь получит специальный бейдж «Знак добра», который при желании сможет разместить на своем объявлении.

Кроме того, Авито и «ЛизаАлерт» запустили совместный курс для школьников «Безопасный интернет». На занятиях сотрудники Авито с добровольцами отряда рассказывают о том, как безопасно вести себя при общении в сети, чтобы предотвратить возможные неприятности.

В следующем году Авито намерен интегрировать правила безопасности от «ЛизаАлерт» в новые уровни обучающей игры про безопасность «Стражи Авито».

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«Сотни раз в год мы спим в удобной кровати, хоть и находимся там, где поиск. Это Авито Недвижимость. А еще Авито — это инструмент, которым мы закрываем многие потребности отряда, ведь именно на этой платформе нам помогают тысячи человек. Сегодня мы оснащаем крафтовой связью 10 регионов. Мы доработали технологию, чтобы она лучше работала на нас, именно поэтому оборудование стало крафтовым. Теперь мы видим группы в лесу. А купить оборудование нам помогли пользователи Авито», — прокомментировал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.