В Краснодаре пройдет первый в России фестиваль философии. Узнал программу лекций
Участники смогут послушать лекции от экспертов из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону и Минска (12+)
В Краснодаре 23 ноября состоится первый в России философский фестиваль «Третий смысл». Тема события — «Иные горизонты здешнего».
На фестивале выступят эксперты из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону и Минска. Темы распределены по пяти тематическим блокам: культура себя (философская практика и психотерапия), первая философия (теоретическая физика, математический анализ, нейрофизиология и искусственный интеллект), культура и искусство, философия и досуг.
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Расписание лекций:
- 10:30 «Язык философских текстов как форма конструирования реальности» (Мария Лебедева);
- 10:30 «Философская (стоическая) медитация по Аврелию» (Алексей Верзунов);
- 10:30 «Математика — язык Бога, или зачем оно мне вообще?» (Андрей Сурков);
- 12:00 «Что такое фундаментальная онтология, или «Пролегомены ко всякой будущей метафизике метафизики, могущей возникнуть в смысле фундаментальной онтологии» (Антон Вавилов);
- 12:00 «Гибкая идентичность в эпоху текучей современности» (Алексей Соловьёв);
- 12:00 «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара» (Антон Капшук);
- 13:30 «Что такое «ассертивность» (РЭПТ) (Екатерина Чвалова);
- 13:30 «Квантовый мир: струна за пределами истины» (Алаа Хаммуд);
- 15:00 «С чего начать практику философии?» (Жанна Мамедова);
- 15:00 «Цифровая антропология — что это?» (Регина Пеннер);
- 16:30 «Тождество личности» (Евгений Логинов);
- 16:30 «Нейрофизиология внимания, мышления и памяти» (Ольга Дубровина);
- 18:00 «Человек и его мышление перед лицом тотальной «цифры» (Александр Юрганов);
- 18:00 «Темные миры Г. Лавкрафта» (Михаил Ермаков, Елена Хомухина).
Помимо лекций будут дискуссии, выставка, психологические практики, философский диктант, чайная церемония, спектакль, игра «Что? Где? Когда?», мастер-класс по созданию комиксов.
Фестиваль пройдет в арт-резиденции «Дом книги» по адресу улица Красная, 41. Вход свободный.
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