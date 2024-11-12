В Краснодаре проходит свор книг для благотворительной распродажи. Деньги пойдут в центры спасения животных

Книги в хорошем состоянии можно сдать до 25 ноября. Рассказываем, где находятся точки сбора (6+)

Литературное сообщество «Бродский» анонсировало на 30 ноября и 1 декабря благотворительную распродажу книг в пользу фонда «КрасноДог» и центра спасения животных. До 25 ноября проходит сбор литературы любых жанров, журналов и настольных игр. В сумках с книгами нужно оставить записку с контактами (имя, номер телефона, количество изданий).

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Точки сбора: арт-резиденция «Дом книги», улица Красная, 43;

шоу-рум «Локаллист», улица Красная, 88/1;

кофейня «Тепло», улица Коммунаров, 268, литер В;

салон красоты «На своей волне», улица Бабушкина, 248г/1;

кофейня «8», улица Пушкина, 63;

кофейня «Локация кофе», улица Жлобы, 139;

кофейня «Букер», улица Октябрьская, 91;

мастерская «Добрый — Юг», пр. Чекистов, 10;

арт-кластер «Окколо», улица Зиповская 9, литер К;

кофейня Billy tea, улица Красная, 72/4;

Art Studio, улица Солнечная, 31;

языковая студия «КремСода», улица Аэродромная, 120;

магазин «Бабушка-ракета», улица Коммунаров, 58Г. Благотворительная распродажа пройдет с 12:00 до 22:00 в арт-резиденции «Дом книги». Вход свободный.