Стартовала продажа билетов на мачт сборных России и Брунея. Он состоится на стадионе ФК «Краснодар»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 15 ноября сборная России по футболу разыграет мяч с командой Брунея. Уже началась продажа билетов

Предыстория: В конце октября стало известно, что 15 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Брунея на стадионе ФК «Краснодар».

Изначально матч должен был состояться на стадионе «Фишт» в Сочи. Однако из-за плохого состояния газона на арене игру перенесли в Краснодар

2 ноября на сайте KASSIR.RU открылась продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Брунея. Болельщикам доступны только восемь секторов. Стоимость билетов варьируется от 500 до 3500 рублей.

Начало товарищеского матча — в 19:00. Отметим, что желающим посетить игру не потребуется карта болельщика (Fan ID), так как она необходима для матчей РПЛ.

Стадион «Краснодар» отметил 8-летие:

31 октября футбольная ассоциация Брунея рассказала «Спорт-Экспрессу», что планирует отправить на товарищеский матч с Россией в Краснодар вторую команду, потому что большинство игроков основы будут в отпуске:

«Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея. Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после они тренируются в составе своих клубов».

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили «РБК Спорт», что, по договору на проведение матча Россия — Бруней, соперник должен быть представлен первой сборной. 

Напомним, что в феврале 2022 года сборную РФ и российские футбольные клубы отстранили от участия в международных турнирах. С тех пор отечественные команды проводят только товарищеские матчи.

Как писали Юга.ру, база ФК «Краснодар» выиграла престижную архитектурную премию.

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