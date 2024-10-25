Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредиток октября
Портал Выберу.ру включил карту «120 дней на максимум» банка Уралсиб в первую десятку октябрьского рейтинга лучших кредиток
В исследовании сравнили предложения российских банков из топ-50 по размеру кредитного портфеля (на 1 сентября 2024 года).
Эксперты проанализировали:
- процентные ставки;
- длительность льготного периода;
- полную стоимость кредита (ПСК);
- лимит кредитования;
- стоимость выпуска и обслуживания карт;
- размер кешбэка;
- условия снятия наличных и переводов со счета карты, а также другие критерии.
Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Ранее Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»: участники программы лояльности банка могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку ж/д- и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.
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