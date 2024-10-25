Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредиток октября

Портал Выберу.ру включил карту «120 дней на максимум» банка Уралсиб в первую десятку октябрьского рейтинга лучших кредиток

В исследовании сравнили предложения российских банков из топ-50 по размеру кредитного портфеля (на 1 сентября 2024 года).

Эксперты проанализировали: процентные ставки;

длительность льготного периода;

полную стоимость кредита (ПСК);

лимит кредитования;

стоимость выпуска и обслуживания карт;

размер кешбэка;

условия снятия наличных и переводов со счета карты, а также другие критерии.

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»: участники программы лояльности банка могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку ж/д- и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.