К Земле летит гигантская комета, которую в последний раз видели 80 тыс. лет назад

Московский планетарий сообщил, что к Земле летит комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) из облака Оорта. В последний раз её видели около 80 тыс. лет назад во времена неандертальцев.

В субботу, 12 октября, в 18:30 она максимально приблизится к планете и станет видна жителям Северного полушария в западной части горизонта даже невооруженным глазом. В этот день комета будет находиться на расстоянии около 70 млн км от Земли, распушив яркий длинный хвост.