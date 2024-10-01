Коттеджные поселки Краснодара начали подключать к гигабитному интернету

В коттеджных поселках Краснодара начали проводить интернет скоростью до 1 Гбит/с

1 октября пресс-служба МТС сообщила, что начала подключать коттеджные застройки Краснодара к домашнему интернету скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON («оптика до клиента»).

Как объяснил оператор, ранее жители коттеджей были ограничены в выборе провайдера домашнего интернета, так как проводные сети развиваются в основном в многоэтажках.

Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад: тест

GPON закрывает все популярные телеком-потребности: быстрый интернет, цифровое ТВ и загрузку большого количества тяжелого контента. Оборудование для такой сети не требует отдельных помещений и выглядит эстетично.