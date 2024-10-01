Коттеджные поселки Краснодара начали подключать к гигабитному интернету
В коттеджных поселках Краснодара начали проводить интернет скоростью до 1 Гбит/с
1 октября пресс-служба МТС сообщила, что начала подключать коттеджные застройки Краснодара к домашнему интернету скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON («оптика до клиента»).
Как объяснил оператор, ранее жители коттеджей были ограничены в выборе провайдера домашнего интернета, так как проводные сети развиваются в основном в многоэтажках.
Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад:
GPON закрывает все популярные телеком-потребности: быстрый интернет, цифровое ТВ и загрузку большого количества тяжелого контента. Оборудование для такой сети не требует отдельных помещений и выглядит эстетично.
Гигабитный интернет подключают и в новых многоэтажных ЖК Краснодара, активнее всего — в микрорайонах Восточно-Кругликовский, Западный обход, Репино и Энка.