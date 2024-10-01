В Ростове-на-Дону открыли Передовую экономическую школу для студентов

В первом наборе школы — 40 студентов 3 курса экономического факультета Южного федерального университета (ЮФУ). Их ждет курс с реальными задачами от крупных работодателей. С решением кейсов ребятам помогут эксперты финансовой корпорации и вуза.

Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, ученики ПЭШ получат практические навыки и опыт работы со Сбером, которые пригодятся при трудоустройстве.

По словам ректора ЮФУ Инны Шевченко, общение и работа с профессионалами отрасли позволяет студентам им уже в годы учебы найти престижную и хорошо оплачиваемую работу.

Важная задача проекта — помочь молодежи начать свою карьеру с более высокой ступени.

HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова объясняет:

«Мы активно принимаем на работу выпускников Южного федерального университета, потому что хорошо знаем их уровень подготовки. В нашей команде уже работают более 500 человек, окончивших этот вуз, в том числе экономический факультет. Мы будем рады, если это число продолжит расти. ПЭШ позволит сделать их попадание на карьерную лестницу бесшовным, поскольку во время трудоустройства молодые специалисты уже будут иметь так называемые жесткие навыки».

Декан экономического факультета ЮФУ Наталья Косолапова пожелала студентам использовать возможность посмотреть на своё образование под другим углом и быть готовым к непростому, но очень важному для будущей карьеры этапу.